Ludovica Valli ha un nuovo amore/ Uomini e Donne: l’ex tronista si è fidanzata, “La vita è imprevedibile!”

Forse il cuore della tormentata Ludovica Valli ha trovato pace. L’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne, dopo la storia finita male con Fabio Ferrara ha un nuovo amore.

29 agosto 2018 Valentina Gambino

Forse il cuore della tormentata Ludovica Valli ha trovato pace. L’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne, dopo la storia finita male con Fabio Ferrara, ha allertato le antenne del gossip in svariate occasioni. Tra smentite e conferme, tra gli ultimi flirt ne annoveriamo uno con il rapper romano Mattia Briga. La sorella di Beatrice però, dopo notevoli sussulti amorosi, pare finalmente avere voltato pagina al fianco dell’uomo giusto. Eccovi a seguire, tutte le ultime indiscrezioni di cronaca rosa con tanto di annuncio social da parte della diretta interessata. Dopo avere postato un video proprio sul suo profilo ufficiale di Instagram, la giovane fanciulla bolognese ha mostrato a tutti il volto del suo attuale amore. Sorrisone sulle labbra e gioia profusa con una brillantezza degli occhi tipica dell’amore incondizionato verso un’altra persona. L’ex tronista infatti, si è mostrata agli estimatori mentre si allena insieme alla sua dolce metà, tra baci, carezze e coccole impegnati a “bruciare calorie”.

Dopo avere condiviso il video tramite le Stories di Instagram, tutti i fan hanno chiesto spiegazioni. Ludovica Valli però, a tal proposito non si è persa in chiacchiere. “A guardare il video sono sicura che non vi annoierete. Dopo questo video ragazzi vi dico che la vita a volte è veramente stranissima e imprevedibile. Ma è così bella che non ve ne rendete neanche conto. Quindi vi lascio intendere a voi, io non dirò nulla. Dopo un po’ era giusto mettervi al corrente di questo pezzo della mia vita, di quello che oggi fa parte della mia vita. Vi auguro tantissime cose belle, credetemi ce ne sono, tante”. Possiamo quindi affermare senza particolari smentite che Ludovica Valli ha nuovamente il cuore occupato. Proprio in questo ultimo periodo, l’ex protagonista di Uomini e Donne era finita al centro di alcuni rumors che la volevano anche al fianco di Fabrizio Corona. In quella occasione però, l’influencer ha immediatamente smentito con un sorriso condividendo anche le prove online.

