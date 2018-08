MARCO TRAVAGLIO / Foto, vacanza al bacio a Formentera insieme all'attrice Giorgia Solari

Marco Travaglio è stato pizzicato a Formentera insieme all'attrice Giorgia Solari. Negli scatti del settimanale Chi, la coppia si bacia appassionatamente davanti ad alcuni amici...

29 agosto 2018 Annalisa Dorigo

Marco Travaglio

Sono vacanze particolarmente impegnative sotto ogni punto di vista quelle che sta trascorrendo Marco Travaglio, direttore e creatore de Il Fatto Quotidiano. Solo qualche giorno fa, infatti, il giornalista era stato avvistato in Sardegna in compagnia della moglie Isabella, con la quale è sposato da vent'anni e da cui ha avuto due figli. Ma a quanto pare, c'è più di qualche ombra all'orizzonte di questa unione, come dimostrato dagli scatti pubblicati dal settimanale Chi all'interno del numero in edicola oggi 29 agosto. In tali immagini, Travaglio è stato fotografato durante le vacanze a Formentera in compagnia di alcuni amici e colleghi oltre che dell'attrice Giorgia Solari. E con quest'ultima, sembra proprio che ci sia qualcosa di più di una semplice collaborazione professionale: lei e Travaglio, infatti, si baciano appassionatamente immersi nello splendido mare dell'isola spagnola (clicca qui per vedere la foto).

UN NUOVO AMORE PER MARCO TRAVAGLIO?

Marco Travaglio è stato paparazzato durante le sue vacanze a Formentera mentre bacia appassionatamente l'attrice Giorgia Solari. Sorprende il fatto che, insieme al giornalista, ci fossero in quel momento anche alcuni amici a conferma di come questa relazione venga vissuta alla luce del sole. Si tratta dunque di una storia d'amore ufficiale? In attesa di conoscere eventuali sviluppi del caso, non possiamo fare a meno di andare indietro con la mente ai tempi in cui la stessa Solari nel 2016 aveva accompagnato il direttore de Il Fatto Quotidiano nel tour "Perché no. Tutte le bugie del Referendum" (quello indetto da Matteo Renzi sulla riforma del bicameralismo perfetto). La coppia era stata vista insieme anche in occasione della presentazione di "Dov'è Mario", la nuova serie televisiva di Corrado Guzzanti per Sky Italia. L'amore tra Travaglio e la Solari era già stato al centro del gossip lo scorso anno, quando la coppia era stata protagonista dell'opera teatrale 'Slurp'.

