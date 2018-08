MATTEO SALVINI VS CHEF RUBIO/ "Mangia che ti passa": botta e risposta su Twitter

Ancora un vip contro la linea dura del ministro Salvini. Questa volta, Chef Rubio viene blastato su Twitter: "Paladino dei clandestini, mangia che ti passa".

29 agosto 2018 Rossella Pastore

Matteo Salvini contro Chef Rubio

Chef Rubio, al secolo Gabriele Rubini, non ne può più dei continui blastaggi del ministro Salvini. Sui social, il leader del Carroccio manifesta disappunto nei confronti di Laura Boldrini. "Questa vive su un altro pianeta", scrive a corredo di un post con le sue dichiarazioni sulla nave Diciotti ("i migranti non hanno accettato il cibo"). Interviene Rubini: "'Questa' lo dici a tua madre e bada bene che non è per la Boldrini, contro la quale puoi continuare ad aizzare il gregge di vili pecore che ti segue e che da te vuole essere portato al pascolo, ma perché è un termine dispregiativo sessista e machista. Vergogna!". Pronta la replica del ministro: "Questo chef democratico offende da tempo me e milioni di italiani, che per lui sono pecore e razzisti… Al paladino dei clandestini (e della Boldrini) mando un bacione: mangia che ti passa".

VIP NEL MIRINO

Gli scontri, su Twitter, sono sempre più frequenti. L'ultimo con il rapper afro-campano Lamin Ceesay: "Torniamo in Africa col pedalò, Salvini del c****, fascisti di m****, vi sputo in faccia". Restando in tema musicale, c'è Frankie hi-nrg, che attacca Salvini per il selfie ai funerali di Genova. "Rapper cretino", risponde lui. Celeberrimo il caso Argento. Lei twitta #salvinim****; lui la invita a calmarsi. "Dai Asia, secondo me non sei così cattiva, se ti va ti offro un caffè (meglio una camomilla)". E dopo l'affare Jimmy Bennet, Salvini si è preso la sua rivincita: "Questa è la signora che mi insultava ogni due minuti, e mi ha dato del razzista e della m****? Mamma mia che tristezza".

