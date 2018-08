MICHELE RIONDINO, "PADRINO" AL FESTIVAL DEL CINEMA DI VENEZIA / L'attacco a Salvini: "Non mi rappresenta"

Michele Riondino, cerimoniere della 75° Mostra del Cinema di Venezia, racconta i suoi esordi nel mondo dello spettacolo, esprimendo anche le sue idee politiche.

29 agosto 2018 Annalisa Dorigo

Michele Riondino

Michele Riondino, cerimoniere della 75° edizione della Mostra del Cinema di Venezia, è sbarcato al Lido prendendo seriamente il suo ruolo. Sfilerà sul tappeto rosso nel giorno dell'apertura e della chiusura della kermesse, elegantissimo come non si era mai visto. E per l'occasione, l'attore che abbiamo amato per il suo ruolo di giovane Montalbano non si tira indietro, parlando di uno degli argomenti più spinosi degli ultimi tempi: la sua preferenza politica. E, come già accaduto per altri protagonisti del mondo della musica e dello spettacolo, anche lui non nega la propria antipatia nei confronti di Matteo Salvini. Intervistato dal quotidiano La Stampa, infatti, Riondino ammette di avere votato M5S: "Salvini non mi rappresenta e non rappresenta la maggioranza di quelli che hanno votato 5 Stelle. E lo dico da elettore di 5 Stelle. Non avrei mai accettato il contratto di governo con la Lega e non avrei mai votato 5 Stelle se avessi saputo che lo lo avrebbero fatto".

LE DICHIARAZIONI CONTRO SALVINI

Proprio come accaduto contro Donald Trump in occasione dell'ultima cerimonia degli Oscar, anche Michele Riondino ha approfittato delle interviste precedenti la Mostra del Cinema di Venezia per esprimere la sua contrarietà alla politica di Matteo Salvini. Prosegue, infatti, sulle pagine del quotidiano La Stampa: "Ho delle opinioni, mi piace informarmi e prendere posizioni, ma sempre dopo aver acquisito gli strumenti per conoscere. Il giudizio viene dopo il ragionamento. E invece siamo tutti abituati al pregiudizio e poco inclini a sviluppare la riflessione. Sui social, poi, sono tutti esperti di tutto". Per quanto riguarda il suo ruolo da attore, Riondino confessa che recitare per lui è la possibilità di guardare il mondo in modo oggettivo, di farsi un'idea delle cose e proporla agli spettatori. Far parte del mondo del cinema, offre inoltre la possibilità di fare i conti con persone importanti: a lui ad esempio è accaduto con Andrea Camilleri, che ha voluto vedere per entrare meglio nella parte di Montalbano.

"CHIAMATEMI MADRINO"

Il sipario della 75° Mostra del Cinema di Venezia si sta per alzare e Riondino è pronto a vestire i panni di cerimoniere o di madrino, come lui preferisce definirsi. Ha accettato, infatti, questo ruolo che dimostra che non ci sono ruoli stabiliti per sempre. Per questo lui si definisce un femminista convinto, emozionato per quello che sarà il suo discorso inaugurale. Alle pagine de La Nazione confessa: "Nel mio discorso vorrei celebrare la nostra professione, quella dell'attore. E ricordare chi ha reso l'Italia un paese sociale, soprattutto nel cinema: penso a Mario Monicelli o attori come Marcello Mastroianni e Gian Maria Volontè". I rapporti tra Venezia e Riondino vanno indietro nel tempo ovvero a quando ha girato il suo primo film, "Dieci inverni", proprio nella città della laguna. È stato allora che ha scoperto la sua grande bellezza: "Ho visto gli angoli nascosti, le calle, le nebbie invernali e il grigio della laguna. Visioni di nebbia e di silenzio. E poi, ho vissuto il festival da spettatore, facendomi tutte le file del mondo".

© Riproduzione Riservata.