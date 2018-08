Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi/ Foto, vacanza extra lusso in montagna: volo privato e hotel esclusivo

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi concludono l'estate con una vacanza extra lusso in montagna: volo privato per tutta la famiglia e soggiorno in un hotel esclusivo.

29 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi - Foto Chi

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, dopo aver trascorso un lungo periodo al mare, hanno deciso di concludere le vacanze con un soggiorno in montagna. La coppia è così volata a San Cassiano con un volo privato insieme alle figlie Sole e Celeste. Lo spostamento della showgirl e del marito non è passato inosservato e il settimanale Chi pubblica sia le foto che il resoconto di quella che è stata definita una vacanza extralusso. “La famiglia Trussardi – Hunziker ha scelto una vacanza extralusso per concludere quest’estate” – si legge sul numero di Chi in edicola. “Volo privato in elicottero da Bergamo a San Cassiano per sei persone, l’esclusivo Hotel (700 euro a notte per persona) per soggiornare e le potenti auto fatte trasportare da Bergamo in Alto Adige”. Tra le tante auto spunta anche una “Lamborghini Urus, un suv che vale più di 200 mila euro”.

MICHELLE HUNZIKER, SORPRESA IN ARRIVO?

Sempre bellissima e sorridente, Michelle Hunziker che sui social si mostra spesso nostalgica pubblicando le foto delle sue tre figlie quando erano molto piccole, continua a sognare il quarto figlio. Nonostante i numerosi rumors su una nuova gravidanza, la showgirl ha sempre smentito spiegando che, qualora dovesse arrivare, ne sarebbe davvero felice. Michelle Hunziker, innamorata di Aurora, Sole e Celeste, sarebbe pronta a diventare mamma per la quarta volta, magari mettendo al mondo un maschietto. Durante l’estate, però, ha sfoggiato un fisico pazzesco dimostrando di non essere in dolce attesa. La cicogna, però, potrebbe fermarsi nuovamente in casa Trussardi. Con l’autunno alle porte, dunque, arriverà la gradita sorpresa?

