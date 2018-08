Mission Impossible Fallout/ Video, Tom Cruise e la corsa contro il tempo: nelle sale dal 29 agosto

Mission Impossible Fallout, sesto episodio della saga con Tom Cruise, sbarca nei cinema da oggi, mercoledì 29 agosto: la trama e il video trailer ufficiale.

29 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Mission Impossible Fallout

Mission Impossible Fallout, sesto episodio della saga, arriva nei cinema oggi, mercoledì 29 agosto. Il protagonista assoluto del film è ancora una volta Tom Cruise che dimostra di essere il Dorian Gray del cinema. L’attore americano, a 56 anni, ha recitato senza controfigure. Nei panni di Ethan Hunt passa con disinvoltura da una fuga in moto sotto l'Arco di Trionfo di Parigi a un inseguimento tra elicotteri sui ghiacciai del Kashmir dimostrando di essere ancora atletico come lo era ai tempi del primo episodio della saga. Un film molto atteso dagli appassionati del genere che si aspettano emozioni forti e colpi di scena. Nel cast, oltre a Tom Cruise, ci sono Alec Baldwin, Simon Pegg, Ving Rhames che fanno parte del team IMF di Hunt. Presenti anche Rebecca Ferguson e Michelle Monaghan che interpretano alcuni alleati. Ci sono inoltre anche Henry Cavill, Sean Harris, Angela Bassett, Vanessa Kirby, Wes Bentley e Frederick Schmidt. La regia è di Christopher McQuarrie.

IL VIDEO TRAILER

Dopo una missione fallita, Ethan Hunt e il suo team sono impegnati in una corsa contro il tempo. Il mondo, infatti, rischia l’apocalisse e gli agenti di Mission impossibile non hanno tempo da perdere se vogliono sconfiggere i cattivi. Un film ricco di effetti speciali, di inseguimenti e momenti che terranno il pubblico con il fiato sospeso. Grande entusiasmo da parte di Tom Cruise, legatissimo al personaggio di Ethan Hunt. A tal proposito, l’attore americano ha dichiarato: “Questo film è senza dubbio la missione più epica che abbiamo mai potuto fare. È un film audace e commovente, all'avanguardia in tutto ciò che abbiamo realizzato". L’attesa, dunque, è finita. Da oggi Mission Impossibile Fallout arriva nelle sale cinematografiche. Ecco il trailer ufficiale.

