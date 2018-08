Night of the Wolf/ Su Rai 4 il film con Nick Damici ed Ethan Embry (oggi, 29 agosto 2018)

Night of the Wolf su Rai 4

NEL CAST NICK DAMICI

Mercoledì 29 agosto 2018 su Rai 4 andrà in onda in seconda serata, alle ore 23:35, il film horror Night of the Wolf, che vuol dire la notte del lupo. In lingua originale il film si intitola Late phases, che vuol dire gli ultimi stadi (riferito spesso ad una malattia). Il film è stato girato nel 2014 dal regista spagnolo Adrian Garcia Bogliano, ma la pellicola è una produzione statunitense distribuita dalla Dark Sky Films. Il cast di attori è composto da Nick Damici (Ambrose McKinley), Ethan Embry (Will), Lance Guest (James Griffin), Erin Cummings (Anne) e Rutanya Alda (Gloria Baker). La prima del film si tenne presso il festival South by Southwest; fu selezionato per lo Stanley Film Festival e fu distribuito in home video nel 2015. Oggi si può vedere su Netflix.

NIGHT OF THE WOLF, LA TRAMA DEL FILM

Ambrose McKinley è un veterano di guerra che ha perso la vista. Ormai anziano e cieco, va a vivere con suo figlio e il suo cane pastore. Suo figlio Will però non è in rapporti idilliaci con suo padre e per questo trova per lui e il suo cane guida una sistemazione in una casetta ai margini della foresta. Qui Ambrose comincia ad assistere ad eventi misteriosi, e lui stesso viene aggredito. Si salva solo grazie all'intervento del suo cane che rimane ucciso da quella che sembrerebbe essere una grossa bestia. Ambrose però si fa persuaso che non si tratti di un semplice animale ma di un lupo mannaro, e comincia ad indagare per capire di chi si potrebbe trattare. Si fa anche costruire dei proiettili di argento per non farsi trovare impreparato al prossimo attacco.

