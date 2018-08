Paolo Fox/ Oroscopo di oggi 29 agosto 2018: Cancro flop, Pesci top, gli altri segni?

Oroscopo di Paolo Fox, previsioni per oggi 29 agosto 2018 a LatteMiele. Analisi segno per segno: il Cancro vive un momento complesso, strane sensazioni per l'Ariete, gli altri?

29 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 29 AGOSTO 2018

Andiamo ad osservare da vicino l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele scomponendolo segno per segno. Il Capricorno vive giornate faticose, se si è chiuso qualcosa in primavera non bisogna cercare di vendicarsi e percorrere strade chiuse. Cercate nuovi percorsi e in questi giorni ci si potrebbe metter a discutere. Sarebbe importante cercare di mantenere la calma, evitando di ritrovarsi a vivere le cose con un po' troppa pressione. Alla fine litigare non serve proprio a niente. L'Acquario se negli ultimi tre mesi ha iniziato una storia o una convivenza si sente molto nervoso. La situazione è chiara e nell’ambito della vita sentimentale si può fare una scelta oppure una persona ha un po’ annoiato e in questo caso si è tentati all’esterno del rapporto. Ora è il momento di cercare di fare le cose con maggiore attenzione e intelligenza rispetto a un passato dove tutto sembrava un po' improvvisato.

CANCRO COMPLESSO, SEGNI FLOP

Voltiamo pagina e soffermiamoci sui segni flop per la giornata di oggi. Ai nati sotto il segno dei Gemelli piacciono le sorprese. Ora però da un po’ mancano le stesse. Se si è iniziato da poco un nuovo lavoro si può andare avanti perché da cosa nasce cosa. Ci vuole attenzione per le questioni legali se si è del Toro e ci saranno buone notizie per chi ha una causa legale in corso e si vuole far dare qualcosa perché verso fine anno si potrà avere qualcosa in più. Il Cancro si sente in un momento complicato e si sente decisamente agitato. Ora sarebbe importante cercare di trovare una soluzione per un momento in cui tutte le cose sembrano andare controcorrente. L'Ariete vive una strana sensazione ormai da diverso tempo. Non si vivono le cose nella maniera giusta e quello che preoccupa è che tutto sembra piuttosto provvisorio e senza un futuro. Ora sarebbe meglio cercare di rimanere tranquilli ed evitare inutili preoccupazioni.

BILANCIA IN CRESCITA, SEGNI AL TOP

Ora invece è arrivato il momento di andare a vedere i segni top. La Bilancia può gioire della presenza di Venere nel segno. Questo non vuol dire però che l'amore sarà pronto a bussare alla porta. Ci vorrà magari ancora un po' di tempo per trovare la persona giusta in grado di illuminare le giornate. Si è un po' stanchi e confusi, ma il cielo è comunque decisamente positivo. Il cielo è luminoso per i nati sotto il segno dei Pesci. Sarà un biennio molto importante e pieno di sorprese. Si stanno avviando diverse cose che potrebbero portare a delle soluzioni magari precedentemente inattese. Nel lavoro potrebbero arrivare delle risposte nei prossimi mesi e queste porteranno a una crescita che magari precedentemente non ci si aspettava nemmeno. Chi cerca l'amore della vita potrebbe a breve imbattersi in delle novità da considerarsi molto interessanti. Non è da escludere che proprio in questo periodo ci si possa innamorare della persona giusta.

© Riproduzione Riservata.