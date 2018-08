Rocco Schiavone/ Anticipazioni 29 Agosto 2018: “La costola di Adamo” (Replica)

Rocco Schiavone, anticipazioni 29 agosto 2018: "La costola di Adamo" è il titolo dell'episodio in onda in prima serata su Raidue. Ecco la trama della seconda replica.

29 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Marco Giallini è Rocco Schiavone

In attesa della seconda stagione che andrà in onda in autunno, Raidue ha deciso di riproporre gli episodi della prima stagione di Rocco Schiavone, in onda dal 22 agosto, in prima serata. Oggi, mercoledì 29 agosto, il pubblico potrà così rivivere una nuova avventura di Rocco Schiavone, il commissario che, con il suo caratteraccio, è entrato nel cuore dei telespettatori. La fiction interpretata da Marco Giallini, Isabella Ragonese, Ernesto D’Argenio, Claudia Vismara, Francesca Cavallin e la regia di Michele Soavi è stata un vero successo della Rai che ha deciso di puntare su un prodotto nuovo, ma di grande qualità. Le storie raccontate e la bravura degli attori hanno reso “Rocco Schiavone” un prodotto sul quale puntare anche nella prossima stagione. Cosa accadrà, dunque, nell’episodio in onda questa sera? Andiamo a scoprire insieme tutte le anticipazioni.

LA COSTOLA DI ADAMO

Un nuovo caso attende Rocco Schiavone che sarà alle prese con un omicidio difficile da risolvere. "La costola di Adamo" è il titolo dell'episodio odierno. Il cadavere di una donna morta impiccata al lampadario dello studio di casa crea diversi interrogativi nel commissario, alle prese con una morte di difficile interpretazione. Dopo i primi rilievi e le prime indagini, Schiavone capisce che non si tratta di suicidio: la donna è stata uccisa, ma da chi? Con l’aiuto della sua squadra, Rocco indaga nella vita privata della vittima. I sospettati diventano due ladri d’appartamento e il marito della donna che, per anni, aveva picchiato la moglie. Un movente valido per un omicidio, ma sarà davvero lui il colpevole? Proprio quando sta per scoprire la verità, il passato richiama Schiavone a Roma. Uno stupratore seriale con un padre talmente potente da riuscire ad evitargli la galera, è tornato a colpire. Rocco cercherà di inchiodarlo con l’aiuto dei suoi amici romani. Tornato ad Aosta, tornerà ad occuparsi dell’apparente suicidio sul quale stava indagando scoprendo una verità ancora più dolorosa di quella che immaginava.

ROCCO SCHIAVONE, IN AUTUNNO LA SECONDA STAGIONE

Cosa accadrà nella seconda stagione di Rocco Schiavone? Il commissario sarà alle prese con delitti ancora più cruenti rispetto a quelli visti nella prima stagione. Il commissario più irriverente della televisione italiana si muovere in atmosfere ancora più dark. La seconda stagione della fiction promette grandi colpi di scena ed episodi mozzafiato che incolleranno davanti ai teleschermi i telespettatori. Rocco Schiavone, inoltre, sarà ancora sommerso nel ricordo della moglie Marina, brutalmente uccisa mentre era in auto con lui. Un triste ricordo dal quale Schiavone non riesce a liberarsi al punto da allontanare tutti quelli che si avvicinano tranne la cagnolina Lupa.

© Riproduzione Riservata.