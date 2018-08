Rosamunde Pilcher: una vita in discussione/ Su Canale 5 il film di Stefan Bartmann (oggi, 29 agosto 2018)

Ideale per un pomeriggio sentimentale in salotto, tipicamente ispirato al pubblico femminile, la pellicola Rosamunde Pilcher: una vita in discussione che Canale 5 trasmetterà oggi, 29 agosto 2018, dalle 16,30. È una commedia brillante, leggermente drammatica e sentimentale, perfetta come tormentone emotivo grazie ad una trama nel quale fremiti del cuore e malintesi famigliari mettono di fronte al telespettatore una donna plausibile, autentica, la vera vocazione di questa cinematografia. Film tedesco datato 2017, come tutte le produzioni 'made in Germany' punta diretto alla concretezza della storia, all'autenticità dei personaggi, all'introspezione nel raccontare ognuno di essi all'intenro di un contesto quasi realistico, con tempi sospesi al fine di lasciare al pubblico l'opportunità di conoscer meglio i protagonisti, le storie narrate, le vicissitudini anche quando si parla di target assolutamente non popolari. D'altronde il pubblico vuole sognare e quelle che nelle bambine erano principesse, nelle donne adulte divengono donne di successo, in carriera, tormentate sì ma sempre bellissime e pronte a donare il proprio cuore con passione, la finalità del cinema televisivo di questa fattura.

Liz lavora a Londra, donna di successo nel pieno della carriera di avvocato, pronta a scalare la piramide della giustizia e della carriera legale, improvvisamente chiamata dal principale, il capo del suo studio, a scegliere se rimanere un gradino al disotto della scala gerarchica o puntare a divenire socia, cosa che la alletta e non poco. Il patto prevede però che lei acquisti una licenza di pesca per una grossa multinazionale del pescato nei mari nordici e l'opportunità nasce però con un difetto formale: il padre da anni ha quella licenza, eredità generazionale, agognata dalla multinazionale, Liz è ora tra due fuochi, la carriera o la famiglia d'origine. Dovrà quindi rientrare al paese natio, convincere il padre, rivivere infanzia e tradizioni, rivedere i vecchi amici di scuola ma anche una vecchia fiamma dell'adolescenza, Ray. In questi fuochi, nei quali bruciarsi è davvero facile, Liz si troverà davvero di fronte alle sliding doors più importanti della sua vita: la carriera nella capitale o la vecchia vita, con i suoi valori, tutto sommato meno dorata ma rassicurante. Il cuore come sempre comanda, Liz è umana, traete voi le vostre conclusioni ...

