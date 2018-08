SUFFRAGETTE/ Su Rai 3 il film con Carey Mulligan e Meryl Streep (oggi, 29 agosto 2018)

Suffragette, il film drammatico in onda su Rai 3 oggi, mercoledì 29 agosto 2018. Nel cast: Carey Mulligan e Meryl Streep, alla regia Sarah Gavron. La trama del film nel dettaglio.

29 agosto 2018 Cinzia Costa

Suffragette in prima serata su Rai 3

NEL CAST ANCHE MERYL STREEP

Suffragette è un film drammatico di ambientazione storica diretto nel 2015 da Sarah Gavron (Brick lane, Village at the end of the world, This little life) ed interpretato da Carey Mulligan (An education, Il grande Gatsby, Collateral), Meryl Streep (Mamma mia, Il diavolo veste Prada, The post) e Helena Bonham Carter (Fight club, Alice in wonderland, La fabbrica di cioccolato). La pellicola è basata sulla storia vera del movimento suffragista e femminista inglese di inizio 900. Il film Suffragette andrà in onda su Rai 3 nella prima serata di questo mercoledì 29 agosto alle ore 21.15. Ma scopriamo nel dettaglio la trama del film.

SUFFRAGETTE, LA TRAMA DEL FILM

Londra, 1912. Maud (Carey Mulligan) lavora fin da quando aveva 6 anni nella stessa lavanderia in cui è impiegato anche il marito Sonny (Ben Whishaw). Mentre sta attraversando la città per consegnare dei panni lavati, Maud si imbatte in una protesta violenta da parte di un gruppo di suffragette. Fra di esse riconosce Violet (Anne-Marie Duff), una collega della lavanderia, che le spiega le richieste del suo gruppo e la convince ad entrarne a farne parte. Senza diritto di voto le donne continueranno secondo quanto dichiarato dalle suffragette, ad essere considerate inferiori agli uomini e non avranno la possibilità di far valere i loro diritti. Grazie a Violet, Maud conosce Edith (Helena Bonham Carter), organizzatrice di incontri clandestini. Proprio la lavanderia di Violet e Maud viene scelta come esempio di sfruttamento femminile durante un'audizione in Parlamento, e proprio a Maud tocca illustrare al deputato David Lloyd George (Adrian Schiller) le sue condizioni di lavoro. Questi si impegna a sostenere la causa delle suffragette presso la Camera dei Comuni ma pochi giorni dopo, quando il suffragio universale viene messo al voto, l'esito è negativo. Un folto gruppo di suffragette, riunitesi nei pressi della Camera per ascoltare il verdetto del voto, viene immediatamente caricato dalla polizia, che le malmena senza ragione. Maud stessa viene arrestata e rimane in carcere per una settimana. Una volta uscita di prigione, la donna deve però fare i conti con il marito, furioso per il coinvolgimento di Maud nella rivolta.

