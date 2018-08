SUPERQUARK/ Anticipazioni 29 agosto: Yucatan, Pompei, batteri nel corpo umano

Superquark, anticipazioni 29 agosto: Yucatan, Pompei e i batteri nel corpo umano sono alcuni degli argomenti dell'ultima puntata della stagione del programma di Piero Angela.

29 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Superquark

Superquark torna in onda oggi, mercoledì 29 agosto, alle 21.25 su Raiuno con l’ultima puntata della stagione. Per chiudere un’altra edizione di successo del programma dedicato dalla natura e alla scienza, Piero Angela porterà il pubblico di Raiuno alla scoperta di uno dei luoghi più affascinanti del pianeta. Anche l’ultima puntata di Superquark, infatti, sarà aperta da un documentario della BBC che condurrà gli spettatori nuovamente in Messico, stavolta alla scoperta della leggendaria penisola dello Yucatan. Il pubblico potrà così ammirare delle maestose foreste abitate da scimmie urlatrici, coccodrilli, fenicotteri rossi e ovviamente i giaguari che devono combattere per sopravvivere al cambio stagionale. Luoghi leggendari e pieni di segreti che Piero Angela racconterà al suo pubblico. La serata continuerà con Alberto Angela che porterà i telespettatori alla scoperta di Pompei tra numerosi reperti che documentano la vita condotta dalle popolazioni dell’epoca.

SUPERQUARK, GLI ALTRI SERVIZI DEL 29 AGOSTO

Nell’ultima puntata della stagione di Superquark non mancherà la scienza. Barbara Gallavotti e Daniela Franco parleranno dei batteri presenti nelle cellule umane. Attraverso un viaggio in Belgio, si cercherà di capire il ruolo dei batteri nel corpo umano, responsabili di un odore davvero insopportabile e come si possono trapiantare. Paolo Magliocco e Andrea Pasquini mostreranno, invece, come funzionano i sistemi che sono in grado di rendere sicura l'esperienza di scalare le montagne mentre attraverso uno studio condotto dall’Università di Oxford si cercherà di scoprire quali saranno le professioni nel futuro più richieste. Come sempre, poi, anche nell’ultimo appuntamento di Superquark, ci saranno le classiche rubriche. In “Dietro le quinte della storia” si parlerà dei segreti dell’impero ottomano; in “Psicologia delle bufale” Massimo Polidoro, segretario del CICAP, si parlerà di Fake news e salute. Infine, nella rubrica “la scienza in cucina”, si andrà alla scoperta di fattorie verticali che consentono di coltivare ortaggi usando il 95% in meno di acqua senza pesticidi.

