Silvano Campeggi è morto/ L'artista di Hollywood si è spento a 95 anni: disegnò la locandina di Casablanca

Silvano Campeggi è morto: il pittore e cartellonistà di Hollywood si è spento a 95 anni. E' stato l'autore della locandina dell'indimenticabile film "Casablanca".

29 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Locandina del film "Casablanca"

Silvano Campeggi, pittore e cartellonista, diventato famoso in tutto il mondo per aver messo il proprio talento artistico a disposizione di Hollywood, si è spento a 95 anni. Nato a Firenze il 23 gennaio 1923, eredita la passione per l’arte dal padre tipografo e stampatore che lo introduce alla grafica e al design. Per perfezionare il suo talento, Silvano Campeggi frequenta l'Istituto D'Arte di Porta Romana a Firenze e dopo la Seconda Guerra Mondiale si trasferisce a Roma dove si appassiona alla cartellonistica cinematografica. La sua fama è dovuta proprio alla collaborazione con le più importati case cinematografiche di Hollywood durante il periodo d’oro del cinema (1945/1970) nel corso del quale sono stati creati dei veri capolavori le cui locandine portano tutte la firma di Silvano Campeggi. Con la sua arte, l’artista riesce a trasformare delle semplici locandine in vere e proprie opere d’arte. Silvano Campeggi, infatti, ha realizzato il cartellone di veri capolavori come Casablanca, Via col vento, Cantando sotto la pioggia, Un americano a Parigi, West Side Story, La gatta sul tetto che scotta, Vincitori e vinti, Exodus, Colazione da Tiffany.

SILVANO CAMPEGGI MORTO, IL CORDOGLIO DEL SINDACO DI FIRENZE

La morte di Silvano Campeggi rappresenta una grossa perdita per la cartellonistica cinematografica. Le locandine realizzate dall’artista resteranno per sempre nella storia di Hollywood che ha sempre apprezzato l’incredibile talento del pittore italiano di trasformare in arte quella che doveva essere una semplice locandina di presentazione. Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, con un tweet, ha così espresso il proprio cordoglio per la scomparsa del celebre concittadino. “Ci ha lasciato Nano #Campeggi. Alla famiglia l'abbraccio di tutta la comunità. Un grande artista, geniale e sensibile, che ha portato il nome di #Firenze nel mondo con le sue locandine cinematografiche. Lui che ha dipinto tanti diavoli oggi torna tra i suoi angeli. Addio Nano", si legge.

Ci ha lasciato Nano #Campeggi. Alla famiglia l'abbraccio di tutta la comunità. Un grande artista, geniale e sensibile, che ha portato il nome di #Firenze nel mondo con le sue locandine cinematografiche. Lui che ha dipinto tanti diavoli oggi torna tra i suoi angeli. Addio Nano.

