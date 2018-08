Sulla mia pelle/ Trailer, al Festival di Venezia il film Netflix su Stefano Cucchi con Alessandro Borghi

Apre la 75esima Mostra del Festival di Venezia la pellicola "Sulla mia pelle" su Stefano Cucchi e la vicenda giudiziaria che lo circonda. Un film forte e violento con Alessadro Borghi

L’attesissima settantacinquesima edizione del Festival di Venezia parte oggi e ad aprire le danze ci sarà proprio una pellicola italiana, “Sulla mia pelle”, film di Alessio Cremonini. Il lungometraggio ha fatto molto parlare di sé nei mesi scorsi perché racconta la storia di Stefano Cucci che rappresenta una delle vicende giuridiche più difficili degli ultimi anni. A vestire i panni del detenuto ci sarà Alessandro Borghi che con grande bravura porta in scena una forte somiglianza con il ragazzo detenuto in custodia cautelare nel 2009 nel carcere di Regina Coeli per possesso di hashish e morto in seguito a gravi lesioni. Il regista Alessio Cremonini ha così scelto di raccontare una storia vera, una storia forte che aprirà la sezione Orizzonti del Festival di Venezia.

SU NETFLIX

Oggi il film, “Sulla mia pelle” verrà proposto durante il primo giorno del Festival di Venezia. La pellicola racconterà gli ultimi sette giorni di Stefano Cucchi, dalla sua improvvisa e sospetta morte durante la detenzione nel carcere fino alll’incubo in cui la famiglia è entrata a partire da quel giorno. Il film con Alessandro Borghi non solo ha fatto molto parlare per la storia che racconta, ma anche per la sua distribuzione. Il film, infatti, arriverà in sala e su Netflix nello stesso giorno, il 12 settembre. La pellicola è una delle più attese dalla stagione e al fianco di Borghi ci saranno Max Tortora, Milvia Marigliano e Jasmine Trinca che vestirà il ruolo di Ilaria, la sorella che da sempre ha lottato per scoprire la verità.

