TEMPTATION ISLAND VIP/ Anticipazioni: video, gli auguri di Filippo Bisciglia a Simona Ventura

Temptation Island Vip, video: Filippo Bisciglia fa gli auguri a Simona Ventura per il suo viaggio nei sentimenti. I nomi di tutte le coppie e dei tentatori.

29 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Simona Ventura

Entusiasta della grande opportunità professionale che Mediaset ha deciso di offrirle con la conduzione della prima edizione di Temptation Island Vip, Simona Ventura si sta godendo l’esperienza in Sardegna condividendo con i followers tutto il suo entusiasmo. Le registrazioni sono ufficialmente cominciate e Super Simo ha il compito di raccontare le emozioni delle coppie che hanno deciso di mettersi in gioco, le conoscenze con i single, le paure dei protagonisti e tutto ciò che accade nel villaggio delle fidanzate e dei fidanzati. Un compito che Filippo Bisciglia svolge con estrema naturalezza da anni conducendo la versione nip di Temptation Island. Proprio Filippo Bisciglia, con un video pubblicato su Instagram, ha voluto fare gli auguri alla Ventura. “Vorrei augurare un buon lavoro a tutte le persone che lavorano per Temptation Island e fare un grosso in bocca al lupo a lei, a Simona Ventura e vorrei dirle una cosa: tecnicamente, ho un video per te. Simona, buon viaggio nei sentimenti!”, ha dichiarato Bisciglia che il pubblico avrebbe visto molto volentieri anche alla guida della versione vip del programma dell’amore. Simona Ventura, dunque, riuscirà a conquistarsi il titolo di regina dei sentimenti?

TEMPTATION ISLAND VIP: I NOMI DI TUTTI I PROTAGONISTI

La prima puntata di Temptation Island Vip sarebbe dovuta andare in onda l’11 settembre. Canale 5, però, per permettere alla redazione del programma di concludere tranquillamente le registrazioni iniziate da pochi giorni, avrebbe deciso di posticipare il debutto ad ottobre. Per scoprire, dunque, cosa sta accadendo nel villaggio dell’amore sarà necessario aspettare ancora un po’. Tuttavia, il popolo del web spera di emozionarsi e al tempo stesso divertirsi come è accaduto con le coppie nip. Stefano Bettarini e Nicoletta Larini, Valeria Marini e Patrick Baldassarri, Sossio Aruta e Ursula Bennardo, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra, Fabio Esposito e Marcella Esposito sono le coppie che hanno accettato la proposta di Temptation Island Vip. Tra i tentatori, invece, ci sono Nicolò Ferrari, Nicolò Raniolo, Davide Rossi, Andrea Cerioli, Pierpaolo Pretelli, Francesco Chiofalo, Erijona Sulejmani e Giorgio Alfieri mentre non ci sarà Francesca Cipriani.

