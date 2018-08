TEMPTATION ISLAND VIP/ Iniziate le registrazioni: è già crisi tra Giordano e Nilufar?

Temptation Island Vip è a tutti gli effetti iniziato. Sul web circolano già le prime foto: in una di esse, il presunto "spoiler" sulla fine di una relazione.

29 agosto 2018 Rossella Pastore

Simona Ventura conduce Temptation Island Vip

Al via le registrazioni di Temptation Island Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Simona Ventura. La messa in onda è stata posticipata di qualche giorno: da fine settembre si passa ai primi di ottobre. Sul web, intanto, spuntano già le prime foto. In uno scatto, la Ventura introduce le coppie tra tentatori e tentatrici "in agguato". Una di loro, a quanto pare, avrebbe già stregato Giordano Mazzocchi. L'ex corteggiatore di Uomini e Donne è stato avvistato in acqua in compagnia di una donna. Una sola certezza: la ragazza in questione non è Nilufar Addadi. Dei tentatori, per ora, si sa poco e niente. L'esperto di gossip Gabriele Parpiglia smentiva la presunta partecipazione di Francesca Cipriani, che avrebbe detto "no" dopo la passata esperienza all'Isola dei Famosi. Quanto agli uomini, potrebbe esserci Francesco Chiofalo. Per Lenticchio – questo il soprannome di Francesco – sarebbe la seconda volta a Temptation.

I TENTATORI

Insieme a lui annunciati Davide Rossi, Nicolò Ferrari, Nicolò Raniolo e Giorgio Alfieri. Ferrari, in particolare, corteggiò Nilufar in quel di Uomini e Donne. Che sia il momento di una seconda opportunità? Non ci è dato saperlo. Quasi certa, invece, la partecipazione di Alfieri: l'autore, noto al grande pubblico come tronista di UeD, sarebbe entrato a far parte del cast in via ufficiale. Capitolo a parte per Davide Rossi: il figlio del Blasco è tra le prime conferme della nuova edizione, che trovano spazio nel reality dopo una serie di ruoli minori. È a tutti gli effetti il suo debutto sul piccolo schermo: chissà se papà Vasco sarà d'accordo…

