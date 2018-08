UNA VITA / Anticipazioni 29 agosto: Mauro cade in depressione, Fabiana viene incastrata?

Anticipazioni Una Vita, puntata 29 agosto: Mauro è distrutto all'idea di non essere riuscito ad incastrare Cayetana. Ma le indagini di Felipe e Mendes continuano...

29 agosto 2018 Redazione

Una Vita

Nuova avvincente puntata di Una Vita, in onda oggi su Canale 5 a partire dalle ore 14:10. Ricordiamo che, come già accaduto più volte durante l'estate, le vicende di Acacias 38 proseguiranno per più di un'ora, concludendosi alle ore 15:35. Ci sarà quindi ampio spazio per assistere alle evoluzioni delle indagini di Mauro in merito agli intrighi di Cayetana. Purtroppo, ancora una volta risulterà impossibile incastrare la dark lady: Mendez e Felipe informeranno la donna di come le indagini sulla sparizione di Ursula non abbiano avuto alcun risultato, mentre Mauro vivrà dei momenti di grande sconforto. Per questo, dopo avere ripensato a tutte le crudeltà di Cayetana e all'impossibilità di arrestarla, finirà con l'ubriacarsi e distruggerà la stanza della pensione. Solo allora, Teresa si presenterà alla sua porta, chiedendo scusa all'amato per i tanti errori commessi. La maestra cercherà di tranquillizzarlo ma le sue parole risulteranno inutili: Mauro le chiederà di andarsene, dicendole che mai potrà essere felice al suo fianco.

LE INDAGINI SU FABIANA

La puntata di Una Vita di questo pomeriggio sancirà dei momenti di grande sconforto per Mauro. Eppure, le indagini nei confronti della sparizione di Ursula proseguiranno. A portarle avanti saranno Felipe e Mendes che, grazie ad alcune testimonianze, noteranno degli strani movimenti da parte di Fabiana. Sarà per questo che decideranno di interrogare la domestica per capire cosa stia nascondendo: considerando il suo nervosismo, la donna riuscirà a nascondere la verità? Insieme alle vicende relative a Cayetana, nell'episodio di questo pomeriggio assisteremo alla crisi di Ramon, che si presenterà alla bisca del figlio e della moglie con un ridicolo parrucchino. Sarà allora che Trini capirà come lo strano comportamento del marito sia da attribuire alla gelosia per Benito. Simon deciderà di lasciare la casa di Susana per partecipare alle ricerche della nave affondata, correndo ancora una volta un grave pericolo...

