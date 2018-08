UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni tronisti? Gli indizi (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni: chi saranno i nuovi tronisti del trono classico? Gli indizi che rivelano la probabile presenza di Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni.

29 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Lorenzo Riccardi

Venerdì 31 agosto comincerà la nuova stagione di Uomini e Donne con la prima registrazione. Le attenzioni del pubblico sono tutte concentrate sui nuovi tronisti la cui identità continua ad essere top secret. I nomi accostati alla versione classica del programma di Maria De Filippi continuano ad essere numerosi, ma sembra che la scelta della redazione sia caduta su Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi, protagonisti della scorsa stagione e rivali nel corteggiamento di Sara Affi Fella. Dopo essersi lanciati frecciatine continue nel programma e aver fatto di tutto per conquistare il cuore dell’ex tronista napoletana, Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi potrebbero ritrovarsi insieme sul trono. Gli indizi arriverebbero dai profili social dei due ex corteggiatori. Il Vicolo delle News, infatti, ha notato come dai profili di Riccardi e Mastroianni sia sparito ogni riferimento alle loro agenzie. Le regole del programma, infatti, vogliono che i tronisti non facciano parte di agenzie di spettacolo. Inoltre, è vietato fare serate e avere dei profili social. Nei prossimi giorni, dunque, i due ex corteggiatori saluteranno i followers chiudendo i profili per salire sul trono classico?

LUIGI MASTROIANNI E LORENZO RICCARDI DA RIVALI A TRONISTI?

Da mesi, i fans di Uomini e Donne attendono di scoprire i nomi dei nuovi tronisti. La probabile presenza di Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi sul trono ha già scatenato la curiosità del popolo del web, curioso di scoprire cosa potrebbe accadere tra i due. Tra Lorenzo e Luigi, infatti, non c’è mai stata molta simpatia a causa di Sara Affi Fella che hanno corteggiato entrambi. Da rivali, però, Mastroianni e Riccardi potrebbe ritrovarsi ad essere colleghi. Lorenzo, in un’intervista rilasciata al magazine ufficiale di Uomini e Donne, di fronte alla possibilità di diventare tronista, ha dichiarato: “Se lei (Sara Affi Fella ndr) mi avesse scelto io ora starei felicemente insieme a lei. Detto ciò, visto come sono andate le cose, chiusa una porta si apre un portone“. Meno interessato al trono, invece, si è mostrato Mastroianni che, nel rispondere alla domanda posta dalla fan page chiamata Le bimbe di Luigi Mastroianni: "Se ti propongono il trono cosa rispondi?" – ha risposto - "Non mi interessa in questo momento. Ho la testa altrove”.

© Riproduzione Riservata.