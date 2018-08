X FACTOR 2018, CHI PRENDE IL POSTO DI ASIA ARGENTO?/ Un giudice a metà e la conferenza stampa

X Factor 2018, chi prende il posto di Asia Argento nella giuria accanto a Fedez, Manuel Agnelli e Mara Maionchi: da Baby K a Rita Ora, ecco tutti i nomi.

29 agosto 2018 - agg. 29 agosto 2018, 11.11 Stella Dibenedetto

X Factor 2018

Asia Argento silurata da X Factor 2018? Ormai oltreoceano danno l'attrice per spacciata mentre Sky non si pronuncia e l'ultimo comunicato parlava solo di "certezze" e di possibili ripercussioni sul suo ruolo di giudice. Il tempo intanto scorre e sembra sempre più certo che la Argento sarà protagonista delle puntate in onda a settembre e ottobre almeno fino ai live che sono già state registrate e che, a questo punto, non saranno rifatte visto che si tratta delle audizioni, ma ai live cosa succederà? Solo l'arrivo dei giudici e dei vertici Sky in conferenza stampa la prossima settimana chiarirà le cose a riguardo confermando le voci che si susseguono in queste ore o, semplicemente, mettendo a tacere tutti e confermando Asia Argento. A quel punto a chi toccherà prendere il suo posto se l'esito sarà negativo. A quanto pare sarà una donna a prendere il suo posto ma ancora nessuno sa davvero a chi possa toccare e se in molti hanno parlato anche di Simona Ventura (impegnata con Temptation Island Vip) altri ancora sono andati a pescare nel mondo della musica, ma sarà davvero di una cantante che ci sarà bisogno o di una dalle più ampie vedute? Ai posteri l'ardua sentenza. (Hedda Hopper)

LA QUESTIONE JIMMY BENNET SCOTTA

Chi prenderà il posto di Asia Argento nella giuria di X Factor 2018? Tra qualche ora, Sky dovrebbe annunciare la sua decisione finale. Quel che è certo è che l’attrice non parteciperà ai live del talent show lasciando che a ricoprire il ruolo di giudice accanto a Fedez, Manuel Agnelli e Mara Maionchi sia un altro vip. “Se quanto scrive il New York Times fosse confermato, questa vicenda sarebbe del tutto incompatibile con i principi etici e i valori di Sky e dunque – in pieno accordo con FremantleMedia – non potremmo che prenderne atto e interrompere la collaborazione con Asia Argento“, aveva spiegato con un comunicato Sky dopo le accuse di Jimmy Bennett ad Asia Argento nonostante la smentita di quest’ultima. La decisione potrebbe essere annunciata a breve o nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di X Factor prevista per il 5 settembre. Asia Argento, comunque, sarà al suo posto nelle puntate delle audizioni, dei bootcamp e degli home visit già registrate. La domanda, dunque, è: chi prenderà il suo posto nei live che partiranno il 25 ottobre?

X FACTOR 2018: TUTTI I NOMI DEI POSSIBILI SOSTITUTI DI ASIA ARGENTO

Il primo nome accostato ad X Factor 2018 come sostituto di Asia Argento è quello di Simona Ventura, attualmente impegnata nelle registrazioni di Temptation Island Vip che dovrebbero terminare a metà settembre. La conduttrice, tuttavia, non è legata a Mediaset da un contratto di esclusiva anche se il suo ritorno ad X Factor appare di difficile realizzazione. Secondo quanto riporta Il Messaggero, Sky starebbe valutando, poi, una serie di nomi tra i quali spiccano quelli di Baby K, Elio, Nina Zilli, Malika Ayane, Arisa e della speaker radiofonica La Pina. Non mancano, poi, i nomi internazionali come quelli di Rita Ora, dell’attrice Jennifer Hudson fino e della rapper Vaitea. Tante possibilità, dunque, per Sky che dovrà fare una scelta il prima possibile.

