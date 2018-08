Yucatan/ Il territorio dei Maya tra piramidi e natura: il viaggio alla scoperta dei cenotes (Superquark)

Lo Yucatan è uno dei 31 stati del Messico, situato nell'omonima penisola a sud-est. Territorio dei Maya, oggi conserva le straordinarie testimonianze di un popolo che...

29 agosto 2018 Fabiola Iuliano

Superquark questa sera proporrà un affascinante viaggio alla scoperta del Messico, in particolare della penisola dello Yucatan, terra di straordinario valore storico che oggi ospita le spettacolari piramidi dei Maya. Fra i suoi territori, dove nel corso dei secoli hanno trovato terreno fertile le dominazioni spagnole, oggi trovano spazio alcune delle caratteristiche più affascinanti del mondo conosciuto, fra le quali i cenotes, grotte di origine calcarea ripiene di acqua dolce i cui cunicoli si intersecano per chilometri attraverso un sistema di grotte sotterranee. Nello straordinario paesaggio offerto da questi territori spiccano soprattutto le città Maya, un tempo sepolte, oggi circondate da foresta, vegetazione e animali, testimonianza del mondo pre-colombiano e di tutti i segreti che ancora si celano in quei territori. Fra gli scenari più interessanti della penisola vi è quello offerto dalla città di Mérida, dove spicca la celebre cattedrale edificata nel '500 dagli spagnoli con le pietre ricavate da un antico tempio Maya.

YUCATAN, LA CITTÀ DI TULUM

Lo Yucatan, uno dei 31 stati del Messico, è situato a sud est del territorio nell'omonima penisola. Sull'area sono ancora oggi visibili gli effetti dell'impatto di un enorme asteroide di circa 22 chilometri di diametro che 65 milioni di anni fa, in seguito alla sua caduta, avrebbe determinato la scomparsa dei dinosauri. Testimonianza dell'impatto, proprio i caratteristici cenotes, in lingua Maya "pozzi sacri", fratture del terreno che si estendono per chilometri in profondità. Le popolazioni che oggi occupano i territori sono responsabili dei siti archeologici, dal momento che è proprio il passato, nella cultura di questo straordinario popolo, a mantenere vivo il presente. Fra le città più caratteristiche dell'area c'è anche Tulum, sito archeologico che sorge sul mar dei Caraibi, prima città Maya ad essere avvistata dagli spagnoli. In questa terra sorge uno dei siti più caratteristici della regione, dove si possono scorgere ancora oggi i segni della muraglia che circondava l'antica città di Zama.

