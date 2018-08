Amore in panchina/ Su Canale 5 il film di Terry Ingram (oggi, 3 agosto 2018)

Amore in panchina va in onda su Canale 5 oggi nel pomeriggio alle 16,30. Nel cast ci sono Emily Kinney, John Reardon e Hayley Sales, alla regia Terry Ingram. Il dettaglio.

03 agosto 2018 - agg. 03 agosto 2018, 14.49 Cinzia Costa

il film commedia nel pomeriggio di Canale 5

CURIOSITÀ SUL CAST

La principale protagonista del film Amore in panchina è l'attrice e cantante americana Emily Rebecca Kinney nata a Wayne nell'agosto del 1985. La sua carriera cinematografica ha avuto inizio del 2007 grazie al regista Wei Ling Chang che l'ha inserita nel cast del film Aunt Tigress mentre nel 2009 ha collaborato con la cineasta Nancy Meyers per la realizzazione del film E' complicato e nel 2013 con Stacie Passon per la pellicola Concussion. Si è messa soprattutto in luce nel circuito televisivo entrando nel cast di diverse serie e film tv di successo come Law & Order Criminal Intent, The Good Wife, The Big C, The Walking Dead, Forever, The Flash, The Knick, Arrow e Conviction.

NEL CAST JOHN REARDON

Amore in panchina, il film di genere commedia e sentimentale in onda su Canale 5 oggi, venerdì 3 agosto 2018 alle ore 16,30. Si tratta di una pellicola realizzata espressamente per il circuito televisivo nel 2016 grazie ad una coproduzione firmata Canada - Stati Uniti d'America. Nello specifico il film è stato prodotto dalla casa cinematografica Hallmark Channel in collaborazione con Goalpost Production. La regia è stata curata da Terry Ingram, e nel cast figurano Emily Kinney, John Reardon, Hayley Sales e Luisa D’Oliveira. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

AMORE IN PANCHINA, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Laurel è una giovane donna con la grande passione per la moda tant'è che ha portato avanti degli appositi studi per diventare una stilista. Studi che sembrano aver dato i frutti sperati tant’è che una volta completati sono arrivate le prime richieste di collaborazione anche se a titolo gratuito. Una situazione non semplice anche perché la giovane Laurel ha necessità di guadagnare per poter vivere. Una necessità che poco alla volta la porterà ad allontanarsi da questa sua grande passione ed in particolare per poter guadagnare abbastanza bene si ritroverà ad essere l'assistente personale di un certo Danny Holland. Una giovane promessa del mondo del football americano e nello specifico un quaterback che per via di un brutto infortunio occorso al suo menisco è praticamente fuori gioco. Insomma entrambi stanno facendo i conti con un momento particolarmente difficile della loro vita giacchè Laurel non riesce a trovare il modo di realizzare il suo sogno di diventare stilista e Danny è alle prese con infortunio che sembra poter mettere per sempre a rischio la sua carriera nel football. Come spesso accade in queste situazioni i primi contatti tra i due saranno completamente negativi ma poco alla volta quello che sembra essere un odio viscerale si trasformerà in vera e propria passione che porterà entrambi enormi benefici per riuscire finalmente ad avere successo non solo della vita sentimentale ma anche nelle rispettive professioni.

