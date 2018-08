ANDREA DELOGU/ Il matrimonio con Francesco Montanari e la passione per Ambra Angiolini (Non disturbare)

Andrea Delogu è una delle ospiti di Paola Perego nell'ultima puntata di Non disturbare, in onda su Rai 1. Dal matrimonio con Francesco Montanari a la passione per Ambra Angiolini.

Andrea Delogu (Facebook)

Conosciuta come timoniera di Quelli che il sabato, Andrea Delogu si è distinta per la sua abilità nel destreggiarsi in un mondo spesso connesso alla sfera maschile. Eppure ha dimostrato di essere riuscita a sfatare uno dei tanti miti televisivi e non solo. Alle spalle una vita difficile, che ha raccontato ed analizzato ne La collina, il libro che ha pubblicato con la Fandango Libri e scritto in collaborazione con Andrea Cedrola. La Delogu è riuscita infatti a parlare della sua esperienza solo a 32 anni, quando ha rivelato di aver visto la luce nella comunità di San Patrignano. All'epoca i genitori stavano seguendo la terapia per disintossicarsi e crescere in un ambiente simile ha permesso alla giovanissima Andrea di entrare in contatto con la vita di tanti sommersi, i sopravvissuti alla guerra contro l'eroina. Andrea Delogu si racconterà a Non Disturbare nella puntata di questa sera, venerdì 3 agosto 2018, grazie all'incontro intimo con Paola Perego su Rai 1. Nonostante il carico da 90 sulle sue spalle, la futura conduttrice potrà affermare di aver vissuto un'infanzia felice. "Lo vedevo poco, era spesso fuori", dice di suo padre. Andrea tuttavia non è rimasta da sola, dato che i pranzi e le cene si svolgevano con l'intera comunità. "Per me era normale vivere in mezzo a 2.000 persone", sottolinea infatti nel suo testo. Nessun dolore o pessimismo quindi nelle sue parole, ma tanto amore e tranquillità, nonostante il contatto costante con un mondo spesso violento.

Il matrimonio con Francesco Montanari

Lasciata due volte da Francesco Montanari, Andrea Delogu non ha mai smesso di pensare all'amore con un moto di speranza. E con il senno di poi si può dire che abbia avuto la meglio, visto che ha sposato Montanari nel giugno di due anni fa, nella splendida cornice di Borgo Boncompagni Ludovisi. Un sì giunto subito dopo l'unione civile avvenuta in Comune il mese precedente, come ricorda TvZap. L'attore, conosciuto anche per il suo ruolo di Libanese nella fiction Romanzo Criminale, rappresenta tutto il suo mondo. Anche per questo per la Delogu è stato naturale portarlo con sé in analisi. "Le litigate sono a zero", sottolinea in un'intervista parlando dei benefici ottenuti con la terapia. Un passo tra l'altro proposto dalla Delogu proprio a fronte di tutto il dolore che ha provato per l'attore, per essere stata lasciata e per riuscire ad avere al fianco l'uomo della sua vita. A Non disturbare racconterà questo ed altro, come i numerosi gruppi Whatsapp di cui fa parte. Fra questi anche uno dedicato ad Ambra Angiolini, di cui ha sempre adorato la canzone T'appartengo. Anche per questo ha scelto di cantarla al suo matrimonio.

© Riproduzione Riservata.