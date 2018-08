Aquila nera/ Su Rai 4 il film diretto da Eric Karson (oggi, 3 agosto 2018)

Aquila nera, il film in onda su Rai 4 oggi, in seconda serata. Nel cast figurano Jean-Claude Van Damme, Sho Kosugi e Doran Clark, alla regia Eric Karson. La trama del film nel dettaglio.

03 agosto 2018

il film d'azione in seconda serata su Rai 4

CURIOSITÀ SULLA PRODUZIONE DEL FILM

Aquila nera è il titolo della pellicola che viene trasmessa nella seconda serata di Rai 4 di oggi, venerdì 3 agosto 2018. La regia è stata curata da Eric Karson mentre il soggetto è stato scritto da Shimon Arama e la sceneggiatura da Michael Gonzales. Il montaggio è stato realizzato da Michael Kelly, le musiche portano la firma di Terry Plumeri, compositore e direttore d'orchestra americano nato nel novembre del 1944 è scomparso nel marzo del 2016. Un grande artista scomparso anzitempo per via di un probabile tentativo di rapina a casa andata male. Il suo esordio sul grande schermo è avvenuto proprio nel 1988 con questa pellicola a cui ha fatto seguito a distanza di pochi mesi il film Scarecrows. Nel 1990 ha scritto la colonna sonora di Passione e quindi quella di Killer sotto la pioggia. Tra i tanti altri film a cui ha avuto modo di dare il proprio contributo ricordiamo A volte ritornano, Qualcuno sta per morire, Una vita al massimo, Un'avventura molto pericolosa, Il giustiziere della notte 5, The wasp Woman, Doppio intrigo, Trappola esplosiva, Storm Trooper, Layover - Torbide ossessioni e Route 666.

NEL CAST SHO KOSUGI

AQUILA NERA, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

Siamo negli anni in cui la cosiddetta guerra fredda è ancora nel suo punto di massimo. Tutte le più grandi potenze europee e del mondo fanno leva sulle rispettive agenzie segrete di spionaggio per cercare di carpire importanti documenti ed informazioni allo scopo di aumentare le proprie capacità militari. Gli Stati Uniti d’America utilizzano diversi agenti speciali della CIA in giro praticamente per tutto il globo. In particolare uno degli agenti segreti apparentemente in vacanza a Malta assieme ai propri due figlioletti si ritrova ben presto al centro di un intrigo di natura Internazionale. Un intrigo che tuttavia poco alla volta diventerà sempre più personale in quanto un altro agente segreto del KGB di nome Andrei rapisce i due figli dell’agente americano mettendo in moto in questa maniera una vera e propria disputa privata che andrà avanti a suon di scontri a mano armata ma anche di lotta libera. Il motivo del rapimento è collegato alla possibilità di riuscire a carpire delle importanti informazioni dall’agente americano il cui nome in codice è Aquila nera per permettere così all’Unione Sovietica di riuscire finalmente a sopravanzare il proprio storico nemico. Alla fine sarà tuttavia Aquila Nera ad avere la meglio con il povero agente russo che salterà letteralmente in aria. Una volta riabbracciati i figli per l’agente segreto il principale obiettivo sarà quello di far ritorno in Patria per cercare di costruirsi una vita finalmente serena cambiando professione.

