AL BANO E ROMINA POWER/ Il cantante smentisce il suo ritiro dalle scene: "Tutte balle, sto bene!"

Al Bano e Romina Power, dopo la cancellazione, all'ultimo minuto, del loro concerto a Rimini, sono riusciti, con l'aiuto del sindaco, a organizzare un nuovo evento: 10 agosto e sarà gratis

03 agosto 2018 - agg. 03 agosto 2018, 19.18 Camilla Rosa Alice Catalano

Al Bano e Romina Power annunciano un nuovo evento a Rimini

Negli ultimi giorni non si fa che parlare del possibile ritiro dalle scene di Al Bano Carrisi, il tutto a causa di problemi di salute. Intervistato da VelvetMag, il cantante di Cellino San Marco ha però voluto dare un freno a queste voci, smentendole del tutto e anche con forza. "Ma chi le tira in ballo! Tutte balle! - è sbottato Al Bano, per poi continuare - I giornali devono vendere e per vendere devono inventarsi parecchie balle." Quindi il concerto di dicembre non sarà l'ultimo: "Una serie di concerti, non l’ultimo. - chiarisce - E non solo a dicembre; anche a settembre, ottobre, novembre. Sto inoltre preparando due speciali per Canale 5 e poi stiamo preparando con Publispei.. anche un… non dovrei dirlo ma… una bella sorpresa per tutti!" Di cosa si tratterà? (Aggiornamento di Anna Montesano)

AL BANO TORNA SUL RAPPORTO CON ROMINA E...

Colpo di scena dopo le polemiche sorte negli ultimo giorni per quanto accaduto al Beat Village. Al Bano e Romina Power, dopo la cancellazione del loro concerto a Rimini, sono riusciti, con l'aiuto del sindaco, a organizzare un nuovo evento che si terrà il 10 agosto e sarà gratis. Una grandissima gioia per i fan del fantastico duo, che tutti vorrebbero di nuovo insieme anche nella vita amorosa. Di recente non sono mancati i gossip sul ritorno di fiamma tra Al Bano e Romina ma, il cantante di Cellino San Marco ha chiarito al settimanale Vero che: "Non ci siamo rimessi insieme, lavorando di nuovo fianco a fianco abbiamo recuperato se non altro la gioia di stare sul palcoscenico, ed è divertentissimo ancora oggi. E poi lei è pur sempre la madre dei miei quattro figli". (Aggiornamento di Anna Montesano)

ULTIMO SHOW PER AL BANO CARRISI?

Dopo le polemiche per l’annullamento del concerto di Rimini, i fans di Al Bano e Romina Power possono tirare un sospiro di sollievo. I due artisti saranno nuovamente in concerto il prossimo 10 agosto. La conferma ufficiale è arrivata nelle scorse ore. I due cantanti si esibiranno gratuitamente in Piazza Fellini. Per Al Bano potrebbe essere l’ultimo show prima del riposo forzato. Il Leone di Cellino San Marco, infatti, in un’intervista rilasciata alla Gazzetta del Mezzogiorno, ha annunciato che dovrà rinunciare ai concerti a gennaio 2019 per curare le corde vocali. Quello di Al Bano, tuttavia, non sarà un addio alle scene. Non potendo rinunciare alla musica, Al Bano, dopo le cure necessarie, dovrebbe tornare sul palco. Nel frattempo, i fans attendono con ansia il prossimo 10 agosto per cantare i grandi successi dell’artista e di Romina (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

AL BANO E ROMINA POWER DI NUOVO IN CONCERTO

Ormai è già passata una settimana da quel famoso concerto che il duo formato da Al Bano e Romina Power avrebbe dovuto tenere a Rimini al Beat Village. Dopo aver organizzato tutto, dopo che i fan erano pronti a cantare le canzoni insieme a una delle coppie più seguite del panorama italiano, il concerto è stato annullato. Era il 26 luglio, il concerto avrebbe dovuto iniziare alle 21, ma un’ora prima del via allo show viene staccato l’impianto del suono. Il motivo? Nessuno era stato pagato. A chiarire la situazione lo staff della Power che si dedica al suo profilo Instagram. “Alcuni non hanno ancora capito perché il concerto a Rimini è stato annullato. Il motivo è che nessuno è stato pagato. Compreso il service per l’impianto del suono. Alle 20 avrebbero staccato l’impianto. E senza impianto un cantante non può cantare. Anche con la buona volontà di accontentare il pubblico cantando gratis”.

LA NUOVA DATA A RIMINI

L’accaduto del 26 luglio ha fatto tremare Albano Carrisi e Romina Power e due giorni fa è stato pubblicato il comunicato stampa: “Si precisa che l’evento predetto non ha avuto luogo per fatto e colpa del sig. Dolorati e della Dock production Itd ed a causa delle gravissime inadempienze a loro ascrivibili che non hanno consentito al duo canoro Carrisi Power di esibirsi”. Il duo si è schierato anche contro il sindaco della città di Rimini che sentendosi attaccato da Al Bano e dalla Power ha deciso di organizzare un evento totalmente gratuito. Proprio ieri è stata stabilita la data ufficiale del nuovo concerto: venerdì 10 agosto in Piazza Fellini. Romina Power sottolinea: “il concerto sarà gratuito”. Intanto Albano Carrisi ha anche smentito un ritorno di fiamma: il settimanale Chi aveva pizzicato la coppia in un’uscita romantica per le vie di Milano, ma a quanto dice il cantante, i due starebbero vivendo, solamente, un bel periodo lavorativo. Di amore non si parla.

