Andrew, il tentatore / Andrea Dal Corso dopo Temptation Island ammette: "Martina mi ha colpito, ecco perché"

Andrea Dal Corso, Andrew di Temptation Island 2018, parla del rapporto creatosi con Martina Sebastiani nello show di Canale 5. "Ecco cosa mi ha colpito di lei...."

03 agosto 2018 Anna Montesano

Andrew, Andrea Dal Corso

Nel nuovo numero di Uomini e Donne Magazine, Andrea Dal Corso, che tutti conoscono come Andrew il tentatore, rompe il silenzio e parla del rapporto che, a Temptation Island, si è creato con Martina Sebastiani, fidanzata di Gianpaolo Quarta. “Martina mi ha colpito fin da subito per la sua solarità: è una persona che ti mette di buon umore solo standoci accanto". esordisce così il ben tentatore e imprenditore vinicolo, che è riuscito a far battere il cuore della ragazza nel lungo percorso nel villaggio delle fidanzate. Andrew però prosegue nella sua riflessione: “Approfondendo la conoscenza ho capito che avevo di fronte una ragazza acuta, semplice e autoironica, proprio come piace a me. Ho visto in lei una donna che per riprendere in mano la sua vita aveva bisogno di una scossa.”

ANDREW: "NON MI SONO MAI SENTITO TENTATORE CON MARTINA"

Andrea Dal Corso svela che con Martina a Temptation Island è nato tutto spontaneamente: "Non mi sono mai sentito “tentatore” nei suoi confronti, sono sempre stato me stesso ed ero interessato ad approfondire la conoscenza, in quanto lei stessa si dichiarava dubbiosa della sua relazione. - racconta il bel Andrew, che continua - E per me non ci possono essere titubanze in un rapporto. A prescindere di come potrà andare, sono convinto di averle dato l’opportunità di riprendersi in mano la sua vita uscendo da una relazione che oramai, più che di amore, era farcita di dubbi e incertezze.”. In tanti ora si chiedono cosa sia accaduto dopo quell'ultimo incontro, subito dopo il falò: si saranno rivisti? Lo scopriremo, purtroppo, soltanto lunedì in prima serata.

© Riproduzione Riservata.