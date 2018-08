Beppe Grillo in Sardegna chiama Matteo Salvini/ Video: "C'è un uomo di colore in spiaggia, intervieni"

Beppe Grillo in Sardegna chiama Matteo Salvini e ironizza sull'"emergenza razzismo" e in un divertente video rilancia: "C'è un uomo di colore in spiaggia, intervieni"

03 agosto 2018 Hedda Hopper

Matteo Salvini

Anche Beppe Grillo alla fine dice la sua sulla calda questione dell'estate. Dai porti chiusi all'immigrazione, dall'emergenza razzismo alle parole del neo Ministro Matteo Salvini, il garante del Movimento 5 Stelle, attualmente al governo proprio con la Lega di Salvini, ha pensato bene di usare l'ironia e la sua comicità per rendere la situazione che al momento si sta vivendo in questo Paese. Protagonista della sua storia è proprio un bagnante di colore che si trova sulle spiagge della Sardegna proprio come Grillo ed è allora che il comico genovese ha pensato bene di prendere il telefono (sotto l'occhio attento della videocamera) e chiare Salvini per invitarlo a lasciare Milano Marittima e raggiungerlo in Sardegna proprio per prendere in mano la situazione e non perdere la presa su immigrati e clandestini.

BEPPE GRILLO CHIAMA SALVINI E LANCIA L'ALLARME

Avvicinandosi al suo complice coricato su un lettino, il genovese rilancia: "Salvini, è qua insinuato e sta dormendo sulla sdraio, se perdi il polso della situazione mica è colpa mia. Qua sta avvenendo questo mischiarsi di cose che non era mai successo su questa spiaggia qua. Fai qualcosa, cosa fai a Milano Marittima, vieni qui in Sardegna e guarda cosa sta succedendo. È sulla sdraio e dorme, vado io a vendere adesso le borse?". Pià tardi, Grillo finge di aver ritrovato lo stesso uomo al bar intento ad ordinare una tonica e ancora una volta parte la finta telefonata a Salvini: "Bevono qui come noi al bar, ha ordinato una tonica.. Fai qualcosa sennò chiamo Luigi". Infine, il siparietto si chiude proprio in compagnia dell'uomo e di sua figlia che sorridendo rilancia: "Sono nera e lavoro a nero". Il comico si scioglie in una tenera risata e fa una carezza alla ragazza. Il messaggio è arrivato forte e chiaro e sui social è già diventato virale. La risposta di Matteo Salvini tarderà ad arrivare? Clicca qui per vedere il video.

