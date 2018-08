CHIARA FERRAGNI/ “L’amore incondizionato di Fedez e Leone è la cosa più bella”

Chiara Ferragni risponde alle domande dei fans e svela che la cosa più bella dell'essere mamma e quasi moglie è avere l'amore di Fedez e del figlio Leone.

03 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è sicuramente il personaggio dell’anno. Oltre ad essere l’influencer più famosa al mondo, la Ferragni ha messo su anche un’azienda che fattura milioni di euro. Il 2018, però, ha regalato e regalerà ancora tante gioie a Chiara che, dopo essere diventata mamma del piccolo Leone lo scorso 19 marzo, il prossimo 1° settembre convolerà a giuste nozze con Fedez, l’amore della sua vita. Donna in carriera, mamma e quasi moglie, Chiara Ferragni ha davvero tutto ciò che la rende felice, ma qual è la cosa più bella dell’essere mamma e quasi moglie? A tale domanda, la fashion blogger ha risposto sul profilo ufficiale di Vanity Fair Italia. “Possedere l’amore incondizionato di queste persone e provare un amore incondizionato per queste persone” – ha dichiarato la Ferragni che, sul matrimonio ha aggiunto – “Sono super emozionata per il matrimonio e penso che sarà un giorno incredibile e spero che piacerà anche a voi perché avrete la possibilità di vedere tanto”. Le nozze di Chiara Ferragni e Fedez saranno una grande festa a cui parteciperanno parenti e amici che, invece di fare dei regali agli sposi, lasceranno delle donazioni. La Ferragni e il rapper, infatti, hanno organizzato una raccolta fondi per “aiutare concretamente qualcuno vicino a noi, uno o più dei nostri fan”.

CHIARA FERRAGNI E FEDEZ: VACANZE AD IBIZA CON LEONE

A soli quattro mesi, Leone Lucia Ferragni ha viaggiato davvero tanto. Dopo essere nato a Los Angeles, il figlio di Chiara Ferragni e Fedez è arrivato a Milano con i genitori. In questi giorni è poi stato in vacanza all’Argentario con mamma Chiara e poi in Sardegna con entrambi i genitori. Da qualche ora, invece, Chiara Ferragni e Fedez hanno portato Leone ad Ibiza. La coppia ha già condiviso sui social le foto e i video della bellissima villa in cui trascorreranno le vacanze prima di sbarcare in Sicilia dove pronunceranno il fatidico sì. E’ un’estate da incorniciare, dunque, quella che stanno trascorrendo la fashion blogger e il rapper che, sempre più innamorati e felici, dopo aver accolto il figlio Leone che ha cambiato per sempre la loro vita, sono pronti a legarsi con il vincolo del matrimonio.

