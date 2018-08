CHICAGO MED 2/ Anticipazioni 3 agosto 2018: Natalie e Will sotto accusa

Chicago Med 2, anticipazioni del 3 agosto 2018, su Italia 1 in prima tv. Will e Natalie dovranno spiegare le loro decisioni per la cura di un paziente.

Chicago MED 2, in prima Tv su Italia 1

CHICAGO MED 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, venerdì 3 agosto 2018, Italia 1 trasmetterà tre nuovi episodi di Chicago Med 2, in prima Tv. Saranno il 10°, l'11° ed il 12°, dal titolo "Problemi di cuore", "Turno di notte" e "Specchio specchio". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: dopo averci riflettuto a lungo, April (Yaya DaCosta) decide di accettare la proposta di nozze del fidanzato. In ospedale, un paziente con crisi respiratoria chiede invece di Sharon (S. Epatha Merkerson). Si scopre così che Reggie (Robert Gossett) è un vecchio amico della Goodwin. Mentre Rhodes (Colin Donnell) rimane affascinato dal primo incontro con Robin (Mekia Cox), Reggie manifesta uno sfogo all'addome che rivela la presenza di vermi. Sarah (Rachel DiPillo) invece chiede l'aiuto di Erin (Sophia Bush) per poter ottenere delle informazioni utili da Danny (Nick Marini) sui suoi rapitori, anche se il ragazzo è terrorizzato. Nel frattempo, Will (Nick Gehlfuss) accetta l'invito di Noah (Roland Buck III) di partecipare ad un servizio a domicilio per curare dei pazienti iscritti ad una app. Dopo aver fatto di tutto per dare a Danny un rifugio, Sarah scopre che il ragazzo è fuggito dall'ospedale. Sharon invece deve fare i conti con una pessima notizia: i vermi hanno invaso i polmoni di Reggie e non c'è più niente da fare.



Mentre Sarah e Choi (Brian Tee) cercano disperatamente Danny, Noah scopre che April è peggiorata ancora di più e che è incinta. Nel frattempo, Natalie (Torrey DeVitto) si occupa di un paziente che ha bisogno di un trapianto di rene, Jim (Corey Hendrix). Anche se il fratello Ian (Levenix Riddle) è compatibile, non sembra disposto a donare l'organo. Charles invece continua ad avere dei problemi con Robin, anche se la figlia crede di aver ormai superato ciò che è accaduto in passato fra loro. Più tardi, Jim va in arresto cardiaco, ma Natalie riesce a salvarlo. Erin invece dà a Sarah la brutta notizia: Danny è morto dopo un pestaggio. April nel frattempo scopre da Will che la cura che potrebbe salvarle la vita, potrebbe essere fatale per il feto. Dopo aver riflettuto a lungo, April si rifiuta però di assumere qualsiasi tipo di farmaco.



In seguito al ricovero di un paziente pugile, lo staff è costretto a frenare una rissa. In seguito Aamir Hammad (Jaylen Moore) perde conoscenza e presenta dei problemi neurologici. Charles invece rifiuta di credere che Meghan Scott (Zabryna Guevara) possa essersi ripresa dai problemi di alcool. Dopo essere stato ricoverato per il diabete, Ted Baylor (Joey Morgan) peggiora sempre di più. Natalie scopre infatti che il suo cuore è avvolto da un liquido che ne impedisce il funzionamento. Più tardi, April scopre che il figlio potrebbe avere dei problemi al cervello a causa dei farmaci per la TBC. Quando il pugile peggiora sempre di più, Ricky Wade (Michael William Freeman) dimostra di sentirsi in colpa per aver causato le ferite al rivale sul ring. Più tardi, Natalie scopre che Jeff non avrebbe mai approvato la sua relazione con Clarke (Jeff Hephner) e decide di lasciarlo.

ANTICIPAZIONI DEL 3 AGOSTO 2018, EPISODIO 10 "PROBLEMI DI CUORE"

Un paziente di Rhodes e Charles viene coinvolto in un incidente d'auto e le sue condizioni rivelano alcuni problemi cardiaci che potrebbero compromettere il trapianto al cuore. Maggie deve invece affrontare dei problemi a causa di un infortunio di un ufficiale di Polizia, mentre Natalie e Will difendono il proprio operato quando spiegano com'è morto un loro paziente. EPISODIO 11 "TURNO DI NOTTE" - Sarah ed il resto dello staff affrontano il turno più duro in ospedale, curando diversi pazienti e pronunciando la morte di molti altri. Intanto, April decide di ritornare a lavorare nonostante Tate non sia d'accordo per via delle sue condizioni di salute. Charles invece collabora con Latham, a cui fornisce delle informazioni su un paziente. Sharon intanto convince Rhodes ad occuparsi di un caso insolito. EPISODIO 12 "SPECCHIO SPECCHIO" - Natalie e Charles si occupano di un'adolescente con una serie di sintomi difficili da inquadrare. Choi e Jeff incontrano invece un ragazzo di diciannove anni che si trova in grave pericolo. Una volta stabilita la causa del suo malessere, le condizioni di salute peggiorano sfiorando il livello limite. Mentre Latham fa una confessione a Rhodes, Will deve avere a che fare con una troupe che segue ogni passo di Stohl e che rischia di rendere ancora più difficile un caso già complicato in partenza.

© Riproduzione Riservata.