Claudio Sona al Grande Fratello Vip 3?/ "L'ho letto sul web", su Mario Serpa rilancia: "Non mi piace il trash"

Claudio Sona non farà parte del cast del Grande Fratello Vip 3: l'ex tronista di Uomini e donne sarebbe stato rifiutato per delle ragioni ben precise. Ecco quali.

03 agosto 2018 - agg. 03 agosto 2018, 11.41 Annalisa Dorigo

Claudio Sona si racconta a Uomini e donne Magazine e rilancia proprio sulla sua possibile partecipazione al Grande Fratello Vip 2018. I rumors sulla possibile partecipazione del primo tronista gay al reality show impazza ormai da settimane ma lui lascia intendere che nessuno lo ha davvero contattato: "L'ho letto anche io, magari mi contatteranno davvero". Proprio sull'onda del Grande Fratello Vip, Sona ammette di volersi mettere in gioco per mostrarsi per quello che davvero è e si dice pronto non solo ad accettare il reality di Ilary Blasi ma anche la prossima Isola dei Famosi se si presenterà l'occasione. Rigurdo a Mario Serpa e alla fine della loro relazione, il tronista è convinto che quando una cosa è finita è finita e che non si debba guardare indietro ma avanti al futuro. La sua caratteristica migliore è la serietà e la mancanza di voglia di rispondere sui social a chi lo provoca, ex fidanzato compresto: "Io non amo lavare i panni sporchi sui social. Se ho da dire qualcosa alzo il telefono, trovo tutto troppo trash". Sarà una battutina rivolta proprio a Mario Serpa oppure no? Lo scopriremo nel prossimo messaggio social. (Hedda Hopper)

LA PARTECIPAZIONE AL GRANDE FRATELLO VIP

Mancano poche settimane all'inizio del Grande Fratello Vip 3 e la produzione è in gran fermento alla ricerca di un cast che sappia tenere testa al successo dello scorso anno. I nomi di alcuni probabili concorrenti circolano già sul web e come accaduto più volte in passato Uomini e donne rappresenta un'importante fonte dalla quale attingere. Se sembra certa la partecipazione di Francesco Monte, che nella scorsa edizione proprio nella Casa del Grande Fratello era stato lasciato in diretta da Cecilia Rodriguez, difficilmente farà parte del gruppo un altro volto noto del dating show di Maria De Filippi ovvero Claudio Sona. Il suo nome era rimbalzato più volte nei social network, considerando che da sempre il reality show concede spazio a concorrenti dichiaratamente gay. Nelle varie edizioni Vip e Nip abbiamo visto in gara Maicol Berti, Kevin Cagnardi, Bosco Cobos, Cristiano Malgioglio, Baye Dame Dia, Angelo Sanzio ma difficilmente lo stesso destino sarà riservato a Claudio Sona.

CLAUDIO SONA È TROPPO POCO EFFEMINATO?

Secondo quanto riporta il blogger Davide Maggio, Claudio Sona non farà parte del cast del Grande Fratello Vip 3, in partenza su Canale 5 ad inizio autunno. Le ragioni di questa esclusione sarebbero da attribuire all'atteggiamento non troppo effemminato dell'ex tronista. Riporta infatti Davide Maggio: "Da 1 a 10 che possibilità c'è di vedere Claudio Sona al GF Vip? Al momento nessuna. Al GF Vip se un gay non ha le piume, i boa, gli strass e le paillettes non entra". Il riferimento va a coloro che l'hanno preceduto e che hanno portato una discreta dose di trash nel reality show mentre il profilo di Claudio Sona appare, a questo punto, ben più basso. A sorpresa, invece, il GF Vip concederà spazio ad un altro ex volto di Uomini e donne: si tratterebbe di Valentina Rapisarda, l'ex corteggiatrice ed ex fidanzata di Andrea Cerioli che Davide Maggio liquida con un eloquente "e chi ca**o la conosce?".

