COME AMMAZZARE IL CAPO 2/ Su Canale 20 il film con Jennifer Aniston: info streaming (oggi, 3 agosto 2018)

Il film Come ammazzare il capo 2 va in onda su Canale 20 oggi, in prima serata. Nel cast ci sono Jason Baterman, Charlie Day, Chris Pine e Jennifer Aniston. Il dettaglio della trama.

03 agosto 2018 - agg. 03 agosto 2018, 21.41 Morgan K. Barraco

il film commedia in prima serata su 20

La critica ha apprezzato l’interpretazione del cast in “Come ammazzare il capo 2”: “Visto il successo nel 2011 del numero uno, inevitabile arriva ora il numero 2 (...). In una chiave di farsa che troppo spesso regredisce in farsaccia, la commedia regala qualche riuscito momento comico grazie soprattutto ai comprimari: oltre a Waltz e Pine, il simpatico truffatore Jamie Foxx, «l'orribile» ex-boss Kevin Spacey e la sessuomane Jennifer Aniston”, ha scritto Alessandra Levantesi Kezich su La Stampa. E ancora: “La storia è più elaborata (quindi più faticosa). Ma la squadra di attori funziona a meraviglia. La Aniston sembra quasi convinta del ruolo sexy. E Christoph Waltz nei panni della super carogna non teme alcun rivale”, ha commentato Giorgio Carbone, su Libero. Ricordiamo che “Come ammazzare il capo 2”, clicca qui per vedere il trailer, andrà in onda sul 20 a partire dalle 21.00 ma sarà possibile vederlo anche in streaming grazie al portale di Mediaset, sui propri dispositivi mobile cliccando qui.

CURIOSITÀ SULLA PRODUZIONE DEL FILM

La regia di Come ammazzare il capo 2 è stata affidata a Sean Anders mentre il soggetto è stato realizzato da Michael Markowitz, Jonathan: Goldstein e John Francis Daley, la sceneggiatura è stata estesa dallo stesso regista e la produzione è stata firmata da Chris Benders e Brett Ratner. Il montaggio del film è stato realizzato da Eric Kissack con gli effetti speciali di Michael Clarke e le musiche di Christopher Lennertz e la scenografia di Clayton Harley. La pellicola è stata realizzata nel 2014 negli Stati Uniti d'America con la durata inferiore alle due ore. Il budget richiesto per le riprese è stato stimato attorno ai 42 milioni di dollari, mentre il guadagno nel territorio USA è stato di oltre 54 milioni. In tutto la pellicola ha permesso alla produzione di incassare meno di 108 milioni di dollari grazie alla distribuzione mondiale. Si tratta inoltre del primo sequel che Jennifer Aniston abbia mai fatto nella sua carriera. Per il ruolo assegnato a Christopher Waltz, erano stati considerati invece inizialmente Jack Nicholson e Tommy Lee Jones. Nel film, il personaggio di Nick si riferisce a Julia con il nome Blanston, in onore di Steve Martin e di un suo sketch, in cui come ricorda IMDB, ha rivelato di chiamarsi in realtà Gern Blanston.

NEL CAST ANCHE JENNIFER ANISTON

Come ammazzare il capo 2 andrà in onda sul Canale 20 nella prima serata di oggi, venerdì 3 agosto 2018, a partire dalle ore 21.00. E' una pellicola del 2014 diretta da Sean Anders e del genere commedia, sequel del primo capitolo Come ammazzare il capo... e vivere felici diretto tre anni prima da Seth Gordon. Il cast prevede attori come Jason Baterman, Charlie Day, Chris Pine, Jennifer Aniston, Jason Sudeikis, Christoph Waltz, Kevin Spacey, Jamie Foxx, Jonathan Banks, Kelly Stables, Lindsay Sloane e Keely Hazell. Le musiche sono invece a cura di Christopher Lennertz, mentre la scenografia è ad opera di Clayton Hartley. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

COME AMMAZZARE IL CAPO 2, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

La trama di Come ammazzare il capo 2 accende le luci su tre soci, che hanno deciso di avviare un'attività in proprio. Il loro prodotto di punta sarà un accessorio per la doccia, realizzato grazie all'ispirazione ricevuta dall'attrezzatura usata nei lavaggi auto. Nick, Dale e Hurt ricevono un'offerta da parte di Bert Hanson, un miliardario che intende finanziarli grazie all'acquisto di diversi campioni di prodotto. Dopo aver realizzato l'ordine, i tre soci scoprono in realtà di essere stati truffati. Hanson infatti ha deciso di colpirli per mandarli in bancarotta ed acquisire la loro società. Per riuscire a ripagare i debiti, Nick, Dale e Hurt decidono quindi di rapire il figlio di Hanson, Rex, per poter chiedere un forte riscatto. Il loro piano prevede il sequestro di Rex, dopo averlo addormentato con un gas esilarante sottratto allo studdio dentistico di Julia. Un guasto alla bombola finisce tuttavia per far addormentare i tre rapitori nell'armadio di Hanson. Anche se i tre amici sono ormai sicuri di voler abbandonare il piano, scoprono che Rex è rimasto intrappolato nel bagagliaio dell'auto e che vuole aiutarli a fingere il rapimento in cambio di 5 milioni di dollari di riscatto. Qualcosa tuttavia non va per il verso giusto e Rex decide di denunciarli alla Polizia, mentre Julia ne approfitta per ricattare il gruppo.

