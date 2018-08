Charlotte Casiraghi oggi compie 32 anni/ A Saint-Tropez in attesa della nascita del secondo figlio

Oggi Charlotte Casiraghi compie 32 anni. La figlia di Carolina di Monaco sta vivendo un periodo molto sereno: ha scritto un libro, è in attesa del secondo filgio e, a breve, il matrimonio

Charlotte Casiraghi spegne 32 candeline

La secondogenita di Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi, oggi, 3 agosto, compie 32 anni. La vita della bellissima Charlotte, soprattutto nell’ultimo anno, è stata percorsa da soddisfazioni e gioie: a giorni dovrebbe partorire il secondo figlio e dallo scorso marzo, al suo anulare, brilla un diamante, ma la data delle nozze non è ancora stata confermata. Il fidanzato è Dimitri Rassam, produttore cinematografico francese. Charlotte, insieme alla famiglia, è stata avvistata qualche giorno fa a Saint-Tropez, dove si sta rilassando in vista del parto, sempre più vicino. Oltre a un figlio in arrivo e un matrimonio da organizzare, questo è stato l’anno felice di Charlotte Casiraghi che ha pubblicato il suo primo libro, Archipel des passion, un saggio scritto insieme a Robert Maggioni, un suo professore dell’Università Sorbona.

LE STORIE D’AMORE DI CHARLOTTE

Ma come è stata l’infanzia della bellissima Charlotte? Dopo la morte del padre, ha vissuto insieme ai fratelli, Andrea e Pierre, in Provenza, lontano dalla vita del Palazzo. Poi, dopo il matrimonio della madre con Ernst Hannover, tutta la famiglia si è trasferita alle porte di Parigi, a Fontainebleau. Qui Charlotte ha studiato materie umanistiche e ha conseguito una laurea in filosofia proprio alla Sorbona. Prima di incontrare Dimitri, suo futuro marito, Charlotte Casiraghi, ha avuto numerose e appassionanti storie d’amore: dal gallerista inglese Alex Dellal con cui è stata legata per 10 anni, al comico francese Gad Elmaleh, fino a Lamberto Sanfelice, regista italiano per il quale si era trasferita a Roma. Oggi Charlotte sembra aver trovato l’uomo che l’accompagnerà per tutta la vita, Dimitri è riuscito a fare il grande passo, ora non spetta che attendere la nascita del figlio e la data delle nozze.

