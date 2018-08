DEEP IMPACT/ Su Iris il film con Elijah Wood: ecco come vederlo in streaming (oggi, 3 agosto 2018)

Deep Impact, il film in onda su Iris oggi, venerdì 3 agosto 2018. Nel cast ci sono Robert Duvall, Tea Leoni e Elijah Wood, alla regia Mimi Leder. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

03 agosto 2018 - agg. 03 agosto 2018, 21.43 Morgan K. Barraco

il film drammatico in prima serata su Iris

Massimo Bertarelli, su Il giornale, ha così commentato il film “Deep Impact”: “Passabile kolossal catastrofico della regista Mimi Leder, che si erge di una spanna buona sui film del filone fantaspaziale, non tanto negli effetti speciali visti mille volte, quanto nel disegno psicologico dei personaggi, molto meno convenzionale della media”. Elvis Mitchell del New York Times ha scritto che il film "ha un tono più meditabondo e riflessivo di quello che generalmente richiede, mentre Rita Kempley e Michael O'Sullivan del Washington Post hanno criticato il film per la mancanza di emozioni e di tensione. Ricordiamo che “Deep Impact”, clicca qui per vedere una scena del film, va in onda su Iris a partire dalle 21.00, ma sarà possibile vederlo anche in streaming grazie al portale di Mediaset, sui propri dispositivi mobile cliccando qui.

CURIOSITÀ SULLA PRODUZIONE DELLA PELLICOLA

La prima serata di Iris di oggi, venerdì 3 agosto 2018 si apre con pellicola Deep Impact diretta da Mimi Leder nel 1998 ed è stata prodotta negli Stati Uniti d'America con la durata di due ore. Il soggetto e la sceneggiatura sono stati scritti da Bruce Joel Rubin e Michael Tolkin, il montaggio è stato eseguito da Paul Cichocki e gli effetti speciali sono stati curati da Michael Lantieri, le musiche della colonna sonora infine, sono state composte da James Horner. Una delle curiosità del film riguarda il budget importante utilizzato per le riprese e gli effetti speciali. La stima si aggira infatti attorno ai 75 milioni di dollari, ampiamente recuperati grazie alla distribuzione globale, che ha portato ad un guadagno di circa 350 milioni. Per poter interpretare la parte del Presidente Beck, Morgan Freeman ha richiesto di poter indossare un orecchino, ma si è dovuto imbattere nel rifiuto del regista. L'attore ha optato quindi per un tatuaggio sul braccio, che il suo personaggio mostra durante il discorso alla Nazione. La trama del film è ispirata inoltre alla scoperta di Shoemaker-Levy 9, la cometa che nel '94 si è scontrata con Giove e che ha provocato la morte di Eugene Shoemaker. L'astronomo ha infatti contribuito alla scoperta e la sua vita è omaggiata con la morte del professore di Leo che viene messa in scena nel film.

NEL CAST ANCHE TEA LEONI

Deep Impact è la proposta di Iris per il prime time di oggi, venerdì 3 agosto 2018. La proiezione inizierà alle ore 21.00 circa e si tratta di una pellicola drammatica e catastrofica diretta da Mimi Leder nel 1998. Va sottolineato che la produzione è ad opera di Steven Spielberg, mentre le musiche sono di James Horner e gli effetti speciali di Michael Lantieri. Il cast prevede diversi nomi importanti a livello mondiale, a partire da Robert Duvall che troviamo nei panni di Fish, Tea Leoni in quelli di Jenny Lerner e Elijah Wood per il personaggio di Leo Beiderman. Si uniscono inoltre Vanessa Redgrave, James Cromwell, Maximilian Schell, Jon Favreau, Ron Eldard, Laura Innes, Blair Underwood, Mary McCormack, Leelee Sobieski e Morgan Freeman. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

DEEP IMPACT, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

La trama di Deep Impact inizia grazie alla scoperta del quattordicenne Leo Beiderman, che scopre la presenza di un corpo celeste che minaccia una collisione con la Terra. Prima che possa avvisare le autorità, l'insegnante che ha realizzato davvero il pericolo di quanto sta per avvenire, muore in un incidente d'auto. L'anno successivo, la comunità mondiale viene informata dell'imminente schianto di una cometa che promette di distruggere la biosfera grazie all'impatto con la superficie terrestre. Le potenze mondiali decidono quindi di unirsi per evitare la catastrofe e cercare di distruggere la cometa grazie ad una missione spaziale. Il Messia avrà il compito di atterrare sul meteorite per farlo esplodere con delle cariche nucleari. Tom Beck, Presidente americano, annuncia in seguito alla popolazione che sono state realizzate delle caverne sottosuolo che potranno ospitare un milione di persone. Sarà un computer a decidere chi potrà salvarsi, nel caso in cui la collisione dovesse realmente accadere. Fra i selezionati ci sono anche Leo e Jenny Lerner, una giornalista. Leo tuttavia decide di tornare indietro quando scopre che Sarah ha deciso di rimanere con la famiglia, anche se i due si erano sposati proprio per permetterle di salvarsi. Jenny invece cede il suo posto ad una collega ed alla figlia per ripristinare il rapporto con il padre. Quando i tentativi de Il Messia falliscono, la Terra sembra ormai spacciata. La cometa intanto viene spaccata in due ed un equipaggio decide di sacrificare la propria vita per dare una speranza al resto dell'umanità, posizionando delle cariche esplosive sul frammento più grande.

© Riproduzione Riservata.