DEMI LOVATO / La decisione della cantante dopo il grande spavento: entrerà in riabilitazione

Demi Lovato ha deciso di entrare in riabilitazione dopo l'overdose di cui è rimasta vittima la scorsa settimana: a breve le sue dimissioni dall'ospedale.

Demi Lovato entrerà in riabilitazione: la cantante ha deciso di assecondare le richieste dei suoi cari dopo la presunta overdose di eroina della quale è rimasta vittima la scorsa settimana. L'immediato ricovero in ospedale e le voci rimbalzate sul web nei giorni successivi al fatto avevano indotto pensare al peggio, almeno fino a quando il sito Tmz ha riportato la notizia di un suo progressivo miglioramento: "Demi Lovato sta molto meglio e secondo i medici uscirà dall'ospedale questa settimana, ma ora deve affrontare una decisione... andare in riabilitazione o perdere molte delle persone a lei vicine. Fonti dirette ci dicono che adesso lei si è stabilizzata e le forti febbri sono passate. Ci hanno anche detto che ha rischiato seriamente di morire". L'uscita dal Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles dovrebbe dunque essere l'inizio di un nuovo percorso riabilitativo, indispensabile per guarire dai demoni che tormentano da anni l'ex stellina della Disney.

Dopo lo spavento della scorsa settimana, sembra che Demi Lovato abbia deciso di curarsi per evitare che simili fatti possano accadere. Il sito Tmz ha annunciato le pressioni della sua famiglia e del suo staff: "Ora il suo team vuole che lei vada in rehab. La decisione definitiva è solo di Demi. Sembra che famiglia e team siano uniti nel dirle che o andrà in un centro o si allontaneranno da lei". Consapevole dell'inevitabilità di questo percorso, e del rischio di perdere i suoi cari, la cantante dovrebbe essere dimessa dall'ospedale a fine settimana e trasferirsi in una clinica privata per curarsi. Già in passato aveva tentato il difficile percorso per sconfiggere alcool e droghe, ma da qualche mese è nuovamente ricaduta nel tunnel delle dipendenze che avrebbe potuto risultarle fatale. La speranza del suo staff è che il grande spavento preso sia bastato per convincerla a lottare: "Potrebbe morire se non la smettesse e una cosa del genere non mi rimarrà sulla coscienza senza che io abbia fatto niente per impedirlo".

