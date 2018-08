Davide Maggio Vs Valentina Rapisarda / "Chi ca**o la conosce!": l'ex di Uomini e Donne replica furiosa!

Scoppia un botta e risposta duro sui social tra il blogger Davide Maggio e l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Valentina Rapisarda. Ecco perché

03 agosto 2018 Anna Montesano

Davide Maggio contro Valentina Rapisarda

Valentina Rapisarda, protagonista di un'interessante intervista per il Magazine di Uomini e Donne, potrebbe essere una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 3. Se ne parla nelle ultime ore e c'è chi si è anche rivolto agli esperti del settore per avere delucidazioni. In particolare Davide Maggio, fondatore dell'omonimo sito, ha ricevuto su Instagram il quesito di un lettore che in particolare ha chiesto chi fosse "questa Valentina Rapisarda, possibile concorrente del GF Vip". In tutta risposta, il blogger ha dichiarato: "E chi ca**o la conosce!" Una risposta che ha fatto indispettire molti e che è arrivata dritta dritta a Valentina che non ha potuto non replicare. Così attraverso delle Instagram Stories, Valentina Rapisarda ha duramente replicato a Davide Maggio.

LA REPLICA DI VALENTINA RAPISARDA

"Sto andando a lavoro, oggi ho detto “perché no?”, volevo rendervi partecipi di una cosa che mi rende felice tutt’oggi. - esordisce l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che prosegue - Ho avuto modo di continuare a leggere il commento sgradevole del signor Maggio. Signori si nasce… Ha usato un termine un po’ più volgarotto, soltanto per far capire che non mi conosceva." Così la replica: "Al “chi ca**o la conosce”, io ti rispondo chi ca**o conosce te. Per esempio, io a te non ti conosco, però di sicuro non rispondo in questi modi. Non solo, sottolineo il concetto che non sono nessuno, non voglio essere nessuno, ragazzi, perché se essere qualcuno significa non avere una personalità, va bene così! Io sto bene così. E dato che non sono nessuno vado a lavoro, perché il lavoro nobilita l’uomo." conclude la Rapisarda.

