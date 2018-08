Diletta Leotta e Matteo Mammì/ Vacanze in Costa Smeralda prima delle nozze?

Diletta Leotta e Matteo Mammì: vacanze in Costa Smeralda per la giornalista e il manager di Sky. Ultima estata da fidanzati per la bellissima coppia?

03 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Diletta Leotta e Matteo Mannì

Diletta Leotta, prima di tuffarsi a capofitto nel lavoro, si gode le vacanze in Costa Smeralda, in Sardegna, insieme al fidanzato Matteo Mannì. La coppia è stata beccata dai paparazzi del settimanale Gente che pubblica un reportage dell’estate 2018 della giornalista e del fidanzato. Bellissima e in splendida forma, Diletta Leotta che in questi anni ha conquistato non solo il cuore degli appassionati di calcio, ma anche il pubblico femminile che apprezza la sua professionalità e la sua indiscutibile bellezza, sfoggia un bikini viola e soprattutto uno splendido sorriso accanto all’uomo con cui vive una storia d’amore da circa un anno e mezzo. Il fidanzamento tra la Leotta e Matteo Mannì, importante manager di Sky, potrebbe durare ancora poco. Da tempo, infatti, si vocifera di un imminente matrimonio tra i due e quella attuale potrebbe essere l’ultima estate da nubile per la bella giornalista.

DILETTA LEOTTA: UN AUTUNNO RICCO DI LAVORO

In attesa di scoprire se convolerà presto a giuste nozze con Matteo Mannì, l’autunno di Diletta Leotta sarà ricca di impegni professionali. La giornalista è stata scelta per essere il nuovo volto della Serie A. La Leotta, infatti, sarà alla guida di Danz e condurrà anche la nuova edizione de “Il contadino cerca moglie” in onda su Fox Life. La giornalista, inoltre, è anche una conduttrice radiofonica conducendo un programma su Radio 105 in onda dal lunedì al venerdì. Amatissima dal pubblico che la segue con molto affetto anche sui social, Diletta Leotta non potrebbe chiedere di più. Famosa, richiestissima sul lavoro e felicemente fidanzata con un importante manager, Diletta Leotta si prepara a chiudere alla grande l'anno per tuffarsi in tante nuove avventure.

