ELEMENTARY/ Rai 2, anticipazioni 3 agosto 2018: una sorpresa per Sherlock

Elementary torna in onda oggi, venerdì 3 agosto, in prima serata su Raidue, con tre nuovi episodi dai titoli: "compagni di sobrietà", "Trappole di sabbia" e "Uomini e cavie".

03 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Nuovo appuntamento con Elementary, la serie tv che racconta le avventure di Sherlock Holmes (Jonny Lee Miller) ambientate ai giorni nostri. Accanto al celebre investigatore c’è Watson in un’inedita versione femminile interpretata da Lucy Liu. Oggi, venerdì 3 agosto, la sesta stagione di Elementary torna su Raidue, in prima visione, con tre nuovi episodi. Nella scorsa puntata, Sherlok e Watson si sono ritrovati ad indagare su nuovi casi. In particolare, Holmes ha aiutato una ricca ereditiera a ritrovare un vecchio partner. Cosa accadrà nei tre episodi in onda oggi? Sherlock, tra un caso e l’altro, riuscirà ad occuparsi anche della sua salute? La sesta stagione della serie è ripartita esattamente da dove si era interrotta quella scorsa: a causa di una commozione cerebrale continua ad accusare allucinazione e perdite di memoria. L’investigatore, però, non ha il tempo per curarsi a causa del lavoro. In attesa di scoprire come si evolverà la vicenda e se la salute di Sherlock sarà in pericolo, andiamo a scoprire insieme le anticipazioni della puntata odierna.

ELEMENTARY, LE ANTICIPAZIONI DEL 3 AGOSTO

Nel primo episodio della serata intitolato “Compagni di sobrietà", l’omicidio di Maddie Williams, coinquilina di Hannah Gregson, permette a Sherlock di scoprire l’assassino di Polly. Si tratta di Michael, un serial killer che ha ucciso decide di donne e che lo sta sfidando continuano a togliere la vita a diverse persone. Nel secondo episodio dal titolo “Trappole di sabbia”, Sherlock torna a casa con qualche giorno d’anticipo e ad aspettarlo trova Kelsey. La ragazza è incinta e non sa se dare il bambino in adozione. Nel frattempo, Sherlock si occupa della morte di una donna, Lauren, trovata immersa nel cemento. Dopo diverse indagini, si scopre che ad ucciderla è stato Lance Pickering, direttore dell’Ufficio Edilizio. Nel terzo ed ultimo episodio di oggi, intitolato “Uomini e cavie”, Sherlock indaga sulla morte di due scienziati che stavano partecipando ad un concorso che mette in palio cinque milioni di euro. Alfredo, nel frattempo, chiede a Sherlock di aiutarlo a derubare un rivenditore che si è rifiutato di pagarlo. Sherlock, prima accetta, ma quando scopre che i soldi servono ad aiutare il fratello di Alfredo, Dante, rifiuta.

