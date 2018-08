ELENOIRE CASALEGNO, LATO B IN MOSTRA/ Foto, cita Giacomo Leopardi e il web si scatena: "Questa è cul-tura!"

Estate bollente per le nostr star della tv e per Elenoire Casalegno che mostra il lato B sui social e scomoda Giacomo Leopardi per una citazione provocando il popolo dei social

03 agosto 2018 - agg. 03 agosto 2018, 17.03 Hedda Hopper

Elenoir Casalegno

Continua a far discutere lo scatto postato su Instagram da Elenoire Casalegno. La bella conduttrice, mostra un fisico mozzafiato e un lato B da invidiare ma, allo scatto, accompagna alcune parole tratte da L'Infinito di Giacomo Leopardi. Un accostamento che a tanti è parso abbastanza stonato. "Meno male qualcuno col cervello come te perché scomodare Leopardi o altri come fanno delle donne per mostrare chiappe da paura è proprio ridicolo"; e ancora "Che c'entra il culo con Leopardi? Mah", "infatti non lavora da anni in tv o altro..culo o non culo se non hai altre doti...pee il resto bella donna. Ora piu di quando era giovane.", "Questa si che è cul-tura" sono soltanto alcuni dei commenti che lo scatto in questione ha scatenato su Instagram. Nessuna replica dalla Casalegno. (Aggiornamento di Anna Montesano)

ELENOIRE CASALEGNO SCOMODA GIACOMO LEOPARDI

La calda estate delle star della tv continua e dopo la doccia sexy di Belen Rodriguez, Elenoire Casalegno ci prova mostrando il suo lato b al mare ma provocando il popolo dei social che non solo non ha gradito la foto (etichettandola come fuori logo) ma anche la citazione intellettuale usata per pubblicarla su Instagram subito dopo. Sicuramente Eleonoire Casalegno non ha bisogno di abbassarsi agli haters e rispondere loro alle accuse e alle polemiche ma tanto vale per creare un po' di rumore intorno ad una foto che ritrae una bellissima location ma anche un fisico perfetto "racchiuso" in uno striminzito bikini blu. Ad accompagnare il tutto ecco arrivare uno dei poeti più noti ovvero Giacomo Leopardi, con la sua L'Infinito che la Casalegno ha voluto citare rilanciando: "Mica deve avere un senso tutto ciò che facciamo'!".

LA CITAZIONE DELLA CASALEGNO E LE POLEMICHE

In particolare, la Casalegno scrive: "Così tra questa immensità s’annega il pensier mio: e il naufragar m’è dolce in questo mare. Questa frase sarebbe perfetta per #instagram già...ma la verità è che non mi sono persa in tutta questa vastità, nell’immensità di pensieri segreti, tantomeno nelle pratiche ascetiche. La verità è che ho detto a @simonsh55 di farmi una bella foto, punto. Senza scomodare il malinconico Leopardi, e senza farvi credere che fossi “partita” per un viaggio astrale". Non è la prima volta che la Casalsegno si mostra come mamma l'ha fatta visto che, proprio nei giorni scorsi, su Vero sono state pubblicate le sue foto in vacanza in topless e già a loro i fedelissimi si erano complimentati con lei e con le sue curve all'età di 42 anni. Clicca qui per vedere il post su Instagram.

