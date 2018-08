Fan Bingbing sparita nel nulla/ La star cinese di X-Men ha fatto perdere le proprie tracce

Fan Bingbing sparita nel nulla: l'attrice 37enne, star cinese di X-Men non si mostra in pubblico dal primo luglio e ha fatto perdere le proprie tracce anche sui social.

03 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Fan Bingbing

Mistero sulla sorte di Fan Bingbing, famosissima e ricchissima attrice cinese che è letteralmente scomparsa nel nulla. La star, infatti, non solo non aggiorna il suo profilo Instagram dallo scorso maggio ma non si mostrerebbe in pubblico dallo scorso primo luglio. Protagonista del film "X-Men: Giorni di un futuro passato" (2014), Fan Bingbing in patria è una delle star più amate dal pubblico vantando addirittura 62 milioni di followers. Il silenzio social e l’assenza di notizie hanno creato allarmismo tra i sostenitori che si chiedono quale sia il motivo della scomparsa e dove si trovi attualmente l’attrice. Come riferisce Tgcom, alla base della scomparsa di Fan Bingbing potrebbe esserci un caso di evasione fiscale risalente allo scorso maggio quando per uno stesso film girato dall’attrice sono spuntati due contratti: in uno il compenso era di 1,5 milioni di dollari e nell’altro 7,8 milioni. Al fisco sarebbe stato presentato solo il primo nascondendo il secondo per non pagare le tasse. A suo carico sarebbe partita così un’indagine e l’obbligo di non lasciare la Cina e di non farsi vedere in pubblico.

FAN BINGBING TRA LE ATTRICI PIU’ PAGATE AL MONDO

Intorno alla scomparsa di Fan Bingbing tutto tace. I più stretti collaboratori dell’attrice sarebbero stati interrogati nell’ambito dell caso di evasione fiscale, ma ad oggi, non ci sarebbero notizie ufficiali. Forbes, nel frattempo, ha inserito Fan Bingbing tra le attrici più pagate al mondo superando addirittura anche Julia Roberts. Su Sina Weibo, un blog cinese molto simile a Twitter e Facebook, l’attrice è una vera icona di stile al punto da essere stata testimonial per case di moda e cosmetici. Il suo ultimo post, però, risale al 2 giugno. Da quel giorno il silenzio assoluto. Il successo dell’attrice non sarebbe stato un problema per il Governo Cinese se non ci fosse stato il problema dei due contratti. Dall’entourage di Fan Bingbing, per il momento, tutto tace.

