Federica Pellegrini, gaffe sulla foto di Emma Marrone/ "Quanto stai diventando figa?", ma lo scatto è del 2013

Federica Pellegrini commette una gaffe, commentando una foto di Emma Marrone. "Ma quanto stai diventando figa?" scrive la campionessa di nuoto, ma lo scatto è del 2013

03 agosto 2018 Anna Montesano

Emma Marrone e Federica Pellegrini

“Non era proprio male la frangetta?”. Con questa considerazione, Emma Marrone ha di recente postato su Instagram uno scatto che la vede, appunto, con capelli più corti e frangetta. Si tratta di una foto che la vede col look che portava alcuni anni fa, come lei stessa sottolinea, risalente al 2013. Uno scatto in bianco e nero che ha subito attirato i complimenti dei fan. "Sei sempre stata bellissima", "Che look fantastico Emma, sei bellissima", e ancora "Con la frangetta stavi benissimo, ma anche adesso sei una bomba" sono soltanto alcuni dei tantissimi commenti che è possibile leggere sotto alla foto pubblicata su Instagram. Molti però hanno subito notato il commento di un volto molto noto dello sport e dello spettacolo: Federica Pellegrini. La campionessa di nuoto, come tanti, ha commentato la bellezza di Emma nello scatto, commettendo però una gaffe.

FEDERICA PELLEGRINI: CHE GAFFE!

Federica Pellegrini ha infatti commentato la foto di Emma scrivendo: “Ma quanto figa stai diventando? Ancora più di prima”. Poco dopo però, si accorta che la foto risale al 2013 e, comprendendo di aver fatto una gaffe, ha così scritto: “Bene, foto del 2013. Ok”. Emma, d'altro canto, l'ha presa sul ridere e le ha risposto: "Ero figa perché ero giovane!". Intanto, anche altre donne dello spettacolo si sono complimentate con lei: Eva Riccobono (“Sei sempre bona”), Laura Chiatti (“Stupenda), Elisa D’Ospina (“Wooooow), mentre Andrea Delogu le ha dato un consiglio: “Aspetta! Anch’io oggi ho avuto la tentazione di rifarla ma devi sempre pensare a quando sarà gonfia con l’umidità”.

© Riproduzione Riservata.