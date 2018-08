GRACIA DE TORRES E DANIELE SANDRI SPOSI/ La dedica di Giorgia Lucini: "La coppia più bella del mondo"

Gracia De Torres e Daniele Sandri si sono uniti in matrimonio in Andalusia, terra natale della sposa: tra gli invitati alle nozze anche Giorgia Lucini insieme al fidanzato Federico Loschi.

03 agosto 2018 Annalisa Dorigo

Gracia De Torres e Daniele Sandri

Gracia De Torres e Daniele Sandri sono diventati marito e moglie: l'ex concorrente dell'Isola dei famosi e il giocatore di basket della Virtus Roma sono convolati a giuste nozze in una romantica cerimonia organizzata in Andalusia, in Spagna, paese di origine della sposa. La coppia sta insieme da cinque anni e ha superato senza particolari ostacoli anche la lontananza dovuta alla partecipazione di lei al reality show di Canale 5. In tale circostanza, Gracia De Torres aveva finito spesso per essere oggetto di critiche per il suo fisico prorompente e il presunto uso di chirurgia estetica. Archiviata tale avventura televisiva, la De Torres si era quindi dedicata nuovamente al suo lavoro da modella oltre che alla sua grande passione per il piccolo schermo (dove si è anche dilettata nel ruolo di conduttrice). Durante le nozze, entrambi vestiti in bianco, Gracia De Torres e Daniele Sandri sono stati accompagnati all'altare dalle rispettive madri, in presenza di amici e parenti.

LA DEDICA ROMANTICA DI GIORGIA LUCINI

Tra gli invitati delle nozze di Gracia De Torres e Daniele Sandri, c'erano anche l'ex tronista di Uomini e donne Giorgia Lucini e il suo attuale fidanzato Federico Loschi, conosciuto due anni fa dopo la rottura con Andrea Damante (il single che l'aveva conquistata a Temptation Island). Loschi è un giocatore di basket e amico di Daniele Sandri fin dall'infanzia. Ma, da quanto trapela dagli scatti pubblicati nei rispetti profili Instagram, anche tra Giorgia e la sposa è nata nel tempo una bella amicizia, confermata anche dagli ultimi commenti postati nei social network. Insieme ad uno scatto insieme agli sposi, l'ex tronista di Uomini e donne ha infatti aggiunto: "Una foto con la coppia migliore del mondo, congratulazioni ragazzi!". Anche per Giorgia e Federico potrebbe arrivare presto il momento del fatidico sì: da mesi si vocifera infatti che la coppia sia pronta al grande passo e a mettere su famiglia insieme.

