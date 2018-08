GRANDE FRATELLO VIP 2018/ Cast e anticipazioni: Michael Terlizzi ci riprova?

Grande Fratello Vip 2018 , cast e anticipazioni: Romina Power e Sara Tommasi non ci saranno! La prima ha detto no, la seconda non ha superato i provini...

03 agosto 2018 - agg. 03 agosto 2018, 10.09 Anna Montesano

Grande Fratello Vip

Sembra davvero che non ci sia fortuna per Michael Terlizzi e il fatto che abbia girato attorno a Barbara d'Urso sembra giocare a suo sfavore nella partecipazione al prossimo Grande Fratello Vip 2018. Il figlio di Franco Terlizzi è diventato un volto noto per il pubblico di Canale 5 da quando ha difeso a spada tratta, in diversi salotti televisivi, proprio suo padre all'epoca concorrente dell'Isola dei Famosi. La sua popolarità lo ha portato in tv anche in veste di tentatore in Temptation Island 2018 ma anche questa missione è fallita tanto che adesso si parla di lui, con poche possibilità, come possibile concorrente del Grande Fratello Vip. Di Michael si era detto lo stesso anche per la versione nip della d'Urso ma poi il giovane non è entrato a far parte del cast, la prossima sarà davvero la volta giusta oppure no? (Hedda Hopper)

ROMINA POWER E LE SUE RIVELAZIONI

Arrivano nuove indiscrezioni sulla terza edizione del Grande Fratello Vip. Mentre su Canale 5 va in onda il promo pubblicitario del reality condotto da Ilary Blasi, sul web si susseguono i rumors sui papabili concorrenti. Nelle ultime ore però, non si fa che parlare della possibilità di vedere Romina Power nel cast. Tutto nasce da alcune dichiarazioni fatte da Gabriele Parpiglia, noto giornalista di Chi e Spy, su Instagram in risposta alle curiosità dei suoi follower. In merito al cast del GF Vip 3, Parpiglia ha ammesso: “Ti svelo un segreto. Avevo contattato Romina Power per un reality tempo fa. Lei mi ha detto no secco (non avrebbe fatto la concorrente) ma in cambio mi ha proposto di provinare il fratello Tyrone. Ma Romina sarebbe stata top in qualsiasi ruolo…”

SARA TOMMASI NON CI SARÀ: PROVINO NON SUPERATO

In poche parole, Gabriele Parpiglia lancia l'indiscrezione secondo la quale nello show potrebbe esserci il fratello di Romina Power, cosa che comunque assicurerebbe la presenza dell'ex compagna di Al Bano Carrisi in studio come ospite fissa. E se questa è l'indiscrezione lanciata da Parpiglia, Alberto Dandolo su Oggi ne lancia un'altra. Pare infatti che una showgirl che tanto ha fatto parlare di se e che si è autocandidata per il Grande Fratello Vip 3 non abbia superato i provini. Stiamo parlando di Sara Tommasi, ecco infatti quanto si legge: "Nelle scorse settimane era circolata l'ipotesi di un ritorno in video di Sara Tommasi, a distanza di tempo dagli scandali che l'avevano travolta. In realtà la showgirl al momento continuerà la sua vita “ritirata” a Terni, accanto alla sua famiglia e sarà lontana dai riflettori. Non è infatti previsto il suo coinvolgimento negli show della prossima stagione".

