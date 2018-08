Il destino di un guerriero - Alatriste/ Su Iris il film di Augustyn Diaz (oggi, 3 agosto 2018)

Il destino di un guerriero - Alatriste va in onda su Iris oggi, in seconda serata. Nel cast, tra gli altri, Viggo Mortensen, Elena Anaya, alla regia Augustyn Diaz. Il dettaglio.

03 agosto 2018 - agg. 03 agosto 2018, 18.05 Cinzia Costa

il film d'avventura in seconda serata su Iris

CURIOSITÀ SULLA PRODUZIONE DEL FILM E IL CAST

La seconda serata di Iris si veste d'azione, storico e avventura con la messa in onda della pellicola prodotta nel 2006 dal titolo Il destino di un guerriero - Alatriste, la regia è stata affidata a Agustin Diaz Yanes che ha curato anche soggetto e sceneggiatura mentre la fotografia è stata sviluppata da Paco Femenia e il montaggio è stato realizzato da Josè Salcedo con le musiche di Roque Banos. La pellicola è stata realizzata da una collaborazione tra Spagna, Francia e USA e la sua durata è di 147 minuti circa. Uno dei principali protagonisti di questo film è l’attore italiano Enrico Lo Verso nato a Palermo nel 1964. La sua carriera attoriale ha avuto inizio nel 1990 grazie al cineasta Pasquale Squitieri che lo ha inserito nel cast del film Atto di dolore mentre pochi mesi più tardi ha avuto modo di collaborare con Antonello Grimaldi per la pellicola Nulla ci può fermare. Tra le principali pellicole che hanno caratterizzato la sua per avere fino a questo momento ricordiamo La scorta, Le amiche del cuore, Come mi vuoi, Il cielo è sempre più blu, Del perduto amore, Hannibal, L'amore imperfetto, L'educazione fisica delle fanciulle, Milano Palermo il ritorno, La bella società, Il turno di notte lo fanno le stelle, Nomi e cognomi e Quel bravo ragazzo.

NEL CAST ELENA ANAYA

Nel cast sono presenti Viggo Mortensen, Elena Anaya, Unax Ugalde, Ariadna Gil, Eduardo Fernandez e Enrico Lo Verso. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL DESTINO DI UN GUERRIERO - ALATRISTE, LA TRAMA DEL FILM D'AVVENTURA

Alatriste è un coraggioso capitano spagnolo che nel corso del Seicento dando seguito al suo grande patriottismo, decide di battersi fino all’ultima goccia di sangue per la propria nazione. In particolare è al servizio dell'imperatore Filippo IV il quale nonostante le difficoltà in cui versa il proprio paese ed il proprio popolo, continua a mantenere le proprie mire espansionistiche che hanno portato a due sanguinose guerre ed ossia la guerra degli 80 anni e la guerra dei 30 anni. Due importanti e dispendiose campagne militari a cui ha preso parte il capitano Alatriste e durante le quali ha dovuto prendere atto di numerose situazioni sanguinose e disperate come la morte del proprio caro amico Balboa. Una tragedia che lo ha segnato nel profondo del cuore tant'è che dopo innumerevoli battaglie ha deciso di fare ritorno alla propria amata capitale spagnola Madrid per riuscire finalmente a riabbracciare la propria amata donna. Una volta tornato a Madrid il capitano riprende anche la sua vecchia professione ed ossia quella di spadaccino al servizio dei più deboli. In particolar modo dopo la morte del caro amico ha deciso di prendere sotto la propria ala protettiva il giovane figlio Inigo ritrovandosi spesso e volentieri in situazioni piuttosto complesse. Tutto questo accade mentre il popolo spagnolo è alle prese con un periodo di enorme difficoltà dovute alla carenza di cibo e di risorse per via dello sperpero portato avanti nel corso dei decenni in ragione delle mire espansionistiche. Il capitano sarà costretto a girare le spalle all'amato re Filippo IV in quanto scoprirà che quest’ultimo ha intrecciato con la propria amata una relazione extra-coniugale.

