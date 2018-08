JACQUELINE MACINNES WOOD / L'interprete di Steffy Forrester a Beautiful ha sposato Elan Ruspoli

Jacqueline Macinnes Wood, interprete di Steffy Forrester nella soap Beautiful, si è unita in matrimonio con Elan Ruspoli, rampollo di una nobile famiglia italiana.

03 agosto 2018 Annalisa Dorigo

Jacqueline MacInnes Wood

L'abbiamo vista indossare l'abito da sposa spesso a Beautiful ma questa volta non lo ha fatto per finzione: l'attrice Jacqueline Macinnes Wood ieri ha realizzato il suo sogno d'amore sposando in una cerimonia molto intima il suo fidanzato Elan Ruspoli. La notizia è stata data dal Soap Opera Digest mentre l'attrice canadese, solitamente molto attiva nel suo profilo Instagram, ha preferito mantenere riservato l'importante avvenimento. Dopo la romantica proposta di fidanzamento avvenuta lo scorso novembre, la coppia ha deciso di pronunciare il fatidico sì davanti a pochi amici e parenti ma non ha escluso di organizzare una cerimonia in grande stile in futuro, quando entrambi avranno più tempo a disposizione. Jacqui, che ama l'Italia e la raggiunge in ogni momento libero, si è unita in matrimonio ad un uomo proprio di origine italiana.

Jacqueline Macinnes Wood e Elan Ruspoli sposi

Jacqueline Macinnes Wood ha sposato il fidanzato Elan Ruspoli, discendente di un nobile casato italiano vicino al papa. Sebbene la sua famiglia abbia lasciato l'Italia già da diverso tempo, la passione per il Belpaese accomuna da sempre la coppia, tanto che l'attrice canadese ha da tempo avviato gli studi dell lingua italiana. Nonostante le origini, Elan è nato e cresciuto negli Stati Uniti dove attualmente lavora come manager della Creative Artists Agency, una nota società che rappresenta parecchi divi di Hollywood. Il loro amore è venuto allo scoperto circa due anni fa in occasione di un viaggio a Sidney. Nei suoi trascorsi Jacqueline ha avuto altri fidanzati noti nel mondo dello spettacolo: tra di essi attore Daren Kagasoff, noto per il ruolo di Ricky Underwood nella serie tv 'La vita segreta di una teenager americana'. Si è parlato anche di una possibile simpatia con Pierson Fodè (Thomas Forrester di Beautiful) anche se in questo caso sembra sia nata soltanto una bella amicizia.

© Riproduzione Riservata.