JENNIFER ANISTON/ "Non sono fatta per essere madre", poi fantastica sul ritorno di Friends...

Jennifer Aniston, a 49 anni, traccia un bilancio della sua vita e ai rumors sulla maternità risponde: "non sono nata per essere madre e non soffro per Justin Theroux".

03 agosto 2018 - agg. 03 agosto 2018, 14.34 Stella Dibenedetto

Jennifer Aniston - Foto Instagram

Jennifer Aniston, intervistata da InStyle, ha parlato anche del possibile ritorno della serie cult, Friends. Resa famosa proprio grazie al ruolo di Rachel Green nella serie andata in onda dal 2004 per dieci stagioni, Jennifer ha confessato a InStyle di fantasticare sul possibile ritorno dello show sugli schermi. "È stato il lavoro più bello che abbia mai avuto - ha dichiarato la Aniston - Non so come sarebbe oggi, ma non si può mai sapere. Un sacco di show sono stati riproposti con successo". E non è quindi da escludere in possibile ritorno: "Già prima che finisse, la gente ci chiedeva se saremmo tornati. Con Courtney e Lisa ne parliamo" ha rivelato l’ex fidanzata di Brad Pitt. Bisognerebbe quindi convincere tutti gli altri colleghi, visto che pare non tutti sono convinti di rimettersi in gioco... (Aggiornamento di Anna Montesano)

LE RIVELAZIONI SULLA MATERNITÀ

Bellissima e affascinante, Jennifer Aniston lascia senza fiato a 49 anni compiuti. L’attrice, protagonista della copertina di "InStyle", ha rilasciato un’intervista a cuore aperto a alla moglie di Jimmy Kimmel, Molly McNearney parlando della maternità, dei rumors continui sulle sue presunte gravidanze e sul divorzio da Justin Theroux. Sin dai tempi dell’amore con Brad Pitt, Jennifer Aniston + sempre stata al centro del gossip che, ogni settimana, parlava di un figlio in arrivo. A 49 anni, l’attrice non è ancora diventata mamma ed oggi afferma che, forse, il suo scopo nella vita, è un altro. "Forse il mio scopo su questa Terra non è quello di procreare", ha affermato la Aniston che è poi scesa nei dettagli rivelando – “Le persone non sanno cosa ho passato da un punto di vista medico o emotivo. C'è una pressione sulle donne a essere madri, e se non lo sono, allora sono considerate come merce danneggiata. Forse il mio scopo su questo pianeta non è quello di procreare. Forse ho altre cose che dovrei fare".

IL DIVORZIO DA JUSTIN THEROUX E LE MALELINGUE

Jennifer Aniston, amatissima dai fans sin da quando recitava nella serie tv Friends, nell’intervista concessa a “InStyle” per il numero di settembre, si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Continuamente giudicata, l’attrice ha rivelato di non farci più caso e di riuscire a ridere dei pettegolezzi sul proprio conto. “Per la maggior parte del tempo riesco a ridere di questi titoli assurdi. Mi concentro sul mio lavoro, i miei amici, i miei animali e su come possiamo rendere il mondo un posto migliore. Il resto è spazzatura", ha spiegato. L’attrice, inoltre, ha raccontato di non avere il cuore infranto per la fine del matrimonio con Justin Theroux e a chi le dice che non sa tenersi un uomo, risponde: “Le persone si fanno idee sbagliate su di me - spiega - 'Jen non riesce a tenersi un uomo; Jen rifiuta di avere un bambino perché è egoista e impegnata nella sua carriera; Jen è triste e affranta'... Primo, con tutto il dovuto rispetto, non ho il cuore spezzato. E in secondo luogo, queste sono ipotesi sconsiderate".

© Riproduzione Riservata.