L'INFERNO DI CRISTALLO/ Su La7 il film con Steve McQueen: trailer e info streaming (oggi, 3 agosto 2018)

Il film L'inferno di cristallo va in onda su La7 oggi in prima serata. Nel cast: Paul Newman e Steve McQueen, alla regia John Guillermin. La trama del film nel dettaglio.

03 agosto 2018 - agg. 03 agosto 2018, 21.50 Morgan K. Barraco

il film drammatico in prima serata su La7

Il film “L’inferno di Cristallo” con Paul Newman e Steve McQueen non ha convinto del tutto la critica: “Uno dei film più catastrofici più spettacolari e accurati, diretto da un regista molto esperto e interpretato da attori magari distratti ma di buon nome. Con tutto ciò, il dubbio resta: a chi giova fare spettacolo sulle disgrazie altrui?”, ha scritto Francesco Mininni, su Magazine italiano tv. E ancora: “”La tensione dello spettacolo è attenuata dalle storie private dei vari protagonisti. La partecipazione di buoni attori si limita a una passerella di volti vecchi e nuovi. E' comunque disseminato di belle scene di suspence”, hanno commernato Laura e Morando Morandini, su Telesette. Il film “L’inferno di cristallo”, clicca qui per vedere il trailer, va in onda su La7 a partire dalle 21.15 e lo potremo seguire anche in diretta streaming grazie al portale della rete televisiva cliccando qui.

CURIOSITÀ SULLA PRODUZIONE DEL FILM E I PREMI

La pellicola L'inferno di cristallo è stata diretta da John Guillermin e scritta da Frank M Robinson, La produzione porta la firma di Irwin Allen mentre la distribuzione nel nostro Paese è stata eseguita dalla Warner Bros. Il montaggio è stato realizzato da Carl Kress con gli effetti speciali di Douglas Trumbull e le musiche della colonna sonora sono state composte da John Williams. Il film è stato prodotto negli Stati Uniti d'America nel 1974 con la durata di 165 minuti circa. Sono stati tanti i riconoscimenti assegnati alla pellicola, fra cui il Premio Oscar nel '75 come Migliore fotografia a Joseph F Biroc e Fred J Kenekamp, Miglior Montaggo a Carl Kress e Harold F Kress, Miglior Canzone a Joel Hirschhorn e Al Kasha Peril brano We May Never Love Like This Again. Fred Astaire ha ricevuto invece un Golden Globe come Miglior Attore non protagonista, mentre Susan Flannery ha ricevuto lo stesso premio come Miglior Attrice debuttante. Il regista John Guillermin è stato omaggiato con un David di Donatello per la sezione Miglior film straniero. Anche l'incasso globale è stato consistente, soprattutto se si considera il budget di 14 milioni di dollari. Il guadagno è stato infatti di quasi 140 milioni. Le riprese tuttavia non sono state semplici a detta di Ernie F Orsatti, presente come attore e stuntman. Il collega Faye Dunaway era infatti spesso in ritardo sul set e questo ha rallentato il lavoro degli altri attori, provocando diverso sgomento in Jennifer Jones e William Holden. In base a quanto riporta IMDB, sembra che il comportamento di Dunaway sia cambiato quando Holden lo ha minacciato.

NEL CAST STEVE MCQUEEN

L'inferno di cristallo andrà in onda nella prima serata di La7 di oggi, venerdì 3 agosto 2018. La proiezione è prevista per le ore 21.10 e si tratta di una pellicola diretta da John Guillermin nel '74. Il soggetto è tratto da La torre, il romanzo scritto da Richard M Stern e dal romanzo omonimo al titolo del film scritto da Frank M Robinson e Thomas N Scortia. Della durata di 165 minuti, a cui vanno aggiunti gli spazi pubblicitari, la pellicola appartiene al genere drammatico e vanta una colonna sonora a cura di John Williams. Il cast è guidato invece da Paul Newman e Steve McQueen, a cui si uniscono Fred Astaire, William Holden, Faye Dunaway, Susan Blakely, Richard Chamberlain, Jennifer Jones, OJ Simpson, Jack Collison e Sheila Matthews. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

L'INFERNO DI CRISTALLO, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

La trama de L'inferno di cristallo si concentra sull'inaugurazione del grattacielo più alto del mondo ideato da Doug Roberts e realizzato da James Duncan. Alla cerimonia decidono di partecipare 300 personaggi famosi dello spettacolo e della politica, come il sindaco Ramsay ed un senatore. Roberts si accorge tuttavia poco prima che l'impianto elettrico del grattacielo non è a norma e che viola le leggi sulla sicurezza. Scarica quindi la colpa su Simmons, il genero di Duncan, che si è occupato di supervisionare i lavori elettrici. Roberts teme infatti che possa accadere il peggio, come effettivamente succede. Alcuni cavi si surriscaldano e provocano un cortocircuito ad uno dei piani del palazzo, dove si trova un magazzino in cui sono stati riposti materiali infiammabili. L'incendio divampa mentre il party procede indisturbato, riuscendo a sfuggire ai sensori di rilevamento. Ore più tardi, il personale di controllo avvisa Roberts del problema, che decide di raggiungere il posto con un collaboratore. L'errore di un addetto alla sicurezza scatena tuttavia il peggio, a causa di una vampata che travolgerà l'uomo e lo porterà fino alla morte a causa delle gravi ustioni. Anche se Roberts vorrebbe evacuare l'edificio, Duncan cercherà di opporsi, mentre il Capitano O'Halloran inizia a guidare dell'esterno le operazioni di soccorso.

© Riproduzione Riservata.