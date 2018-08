Le Verità Nascoste / Anticipazioni 3 agosto: la morte di Cirilo svela l'identità di Paula (finale di stagione)

Le verità nascoste, in prima Tv assoluta su Canale 5

La morte di Cirilo può svelare la vera identità di Paula ed Eguia, ancora alle prese con lo sparo inflitto da Petrov. Entrambe devono fare in modo che la verità non venga a galla, anche se ciò significherebbe infrangere la legge. Costa è impegnata nella ricerca e nella cattura di chi ha investito Andrea, unico vero obiettivo che la spinge ad andare avanti. Lalo, che dal canto suo vuole arrivare in fondo alla vicenda, riesce a capirne di più grazie alla testimonianza di Puri, che alla fine gli mette a disposizione tutti gli indizi per avere le risposte che cerca. Fernando, circondato dalla polizia e dalle domande della sua famiglia, confessa il crimine, non quello che Eguia credeva... (Aggiornamento di Jacopo D'Antuono)

IL FUNERALE DI ENRIQUE

L'attesa per l'ultima puntata di Verità Nascoste è finalmente finita. L'episodio di questa sera segna l'atto conclusivo dell'intera stagione, coi fan già proiettati alla seconda. L'appuntamento finale parte col funerale di Enrique, tutta la famiglia sembra di nuovo unita e Fernando può dare l'annuncio ai giornalisti di essere appena diventato il nuovo presidente della Banca. Lalo è certo che Paula sia stata sepolta nella terra di Cirilo. Con l'aiuto di Puri decide di vuotare il sacco sulla fattoria, spiegando i motivi del suo abbandono. Lalo riesce ad ottenere delle prove molto importanti al fine delle indagini. Puri ha notato nell'abitazione di Cirilo gli stessi vestiti che Paula indossava il giorno della sua morte. Devono inseguire Fernando per capirne di più... (Aggiornamento di Jacopo D'Antuono)

L'ULTIMA PUNTATA

"Le verità nascoste", titolo originale «La verdad», «La verità», la nuova serie tv spagnola in cinque puntate targata Mediaset, è giunta all'ultima puntata. Intanto la settimana scorsa «Le Verità Nascoste» ha registrato 1.497.000 spettatori, con uno share del 9,9%. Ha fatto di più l'altra fiction spagnola. Invece su Rai1 «Velvet Collection» ha fatto registrare 1.620.000 spettatori per uno share 10,8%. Riportiamo ora alcune curiosità riguardanti la serie tv spagnola. Gli episodi in Italia sono stati trasmessi con una durata di 100 minuti ciascuno, ad eccezione dell'ottavo da 140 min., diversamente da quelli originali da 70 l'uno. I personaggi principali sono invece: Lidia McMahón, Marcos Eguía, interpretato da Jon Kortajarena, Paula García McMahón, Eduardo "Lalo" Ruiz, Fernando García Alicia Costa. (Aggiornamento di Anna Montesano)

ANNUNCIO A SORPRESA

Questa sera in tv è scontro tra due finali di stagione. Su RaiUno, va infatti in onda il gran finale di Velvet Collection, spin off della nota serie, mentre su Canale 5 viene proposta l'ultima puntata de Le verità nascoste. Chgi vincerà la gara di ascolti? Intanto ricordiamo ai telespettatori che questa sera si partirà dal funerale di Enrique, dove ritroviamo l’intera famiglia unita. Sarà in questa occasione che Fernando annuncerà a sorpresa ai media di essere il nuovo presidente della Banca. Intanto, Lalo pensa che la ragazza sia sepolta nella terra di Cirilo. Riesce allora ad ottenere delle prove che potranno aiutare le indagini: Puri ha visto a casa di Cirilo dei vestiti, gli stessi che Paula indossava il giorno della sua scomparsa. Devono pedinare Fernando sperando che compia un passo falso. (Aggiornamento di Anna Montesano)

LE VERITA' NASCOSTE, ANTICIPAZIONI 3 AGOSTO

Il Finale di stagione è arrivato e tra poche ore, su Canale 5, andrà in onda l'ultima puntata de Le Verità Nascoste che la rete ammiraglia Mediaset ha "rubato" a Telecinco mandandola in onda in anteprima. Il pubblico italiano sarà il primo a scoprire la verità e le rivelazioni di Fernando, tanto attese in questi mesi, finalmente potrebbero venire a galla travolgendo tutto e tutti. Davvero l'uomo ha agito da solo e ha ucciso la sua stessa figlia? Le sue rivelazioni potrebbero essere ben diverse da quello che tutti si aspettano ma la domanda che adesso il pubblico si fa è: cosa ne sarà di Paula? La finta figlia di Fernando, di cui ormai tutti conoscono la storia, sarà costretta a lasciare la sua nuova famiglia e tornare alla sua sventurata vita o riuscirà ad andare avanti magari proprio al fianco di Lidia che la aiuterà a dimenticare tutto quello che è successo? Il finale di stagione potrebbe finalmente liberare dal male queste due donne ma il succo della questione non cambia e tutto dipenderà dalle rivelazioni di Fernando. (Hedda Hopper)

ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, venerdì 3 agosto 2018, Canale 5 trasmetterà l'ultimo episodio de Le verità nascoste, in prima Tv assoluta. Sarà il decimo, ma prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: mentre i Garcia si preparano per i funerali di Enrique, Marcos e Costa continuano ad interrogare il poliziotto che è stato ritrovato con il telefonino di Petrov. Nonostante gli attriti precedenti, Lidia e Paula sembrano ritrovare la stessa sintonia di un tempo. Fernando invece lascia da solo Toni per risolvere alcuni affari, mentre Lalo decide di raggiungere Lidia per confortarla per la morte del padre. Approfittando dell'uscita di Paula, l'infiltrato di Petrov del Gruppo 9 riceve l'ordine di rapirla. La ragazza viene quindi portata in un container del porto, dove prova a convincere l'Ispettore a non lasciarla nelle mani del russo. Gli propone infine di chiedere un riscatto alla sua famiglia, suggerendogli di fuggire con il denaro, ma Sanchez la imbavaglia. Intanto, Lidia riferisce a Lalo di essere stata ingannata da Fernando e scopre che il giornalista ha ricevuto il compito da Enrique di distruggere il genero. Più tardi, la Polizia viene avvisata della fuga di Paula. Laguna rimane scossa dalla notizia della morte di Enrique, mentre Sanchez viene informato che il telefono del collega è sotto il controllo dell'analista.

Più tardi, l'Ispettore raggiunge di nuovo Paula e le impone di registrare un video in cui chiede alla famiglia di pagare un riscatto di 5 milioni. Laguna tuttavia inizia a sospettare che Garrido non stia dicendo la verità e scopre così che Sanchez potrebbe aver nascosto il suo cellulare nello zaino del collega. Garrido infatti ha notato alcuni cambiamenti in Sanchez nell'ultimo periodo ed è sicuro che Petrov abbia ordinato il rapimento di Paula. Laguna diffonde quindi un mandato di cattura per l'Ispettore, che intanto concede ai Garcia solo un'ora di tempo per consegnargli i soldi del riscatto. Fernando però non vuole pagare, ma Lidia è decisa a liberare la ragazza. Anche se Toni mente a Costa e riferisce che Paula è già stata trovata, la poliziotta scopre la verità e si precipita alla villa. Nel frattempo, Puri viene minacciata dal fratello proprio quando sta per denunciarlo alla Polizia. Più tardi, Sanchez finge di voler aiutare Lidia e la convince a farlo salire in auto. Lalo però arriva poco prima che possano partire ed avvisa Marcos. Il giornalista subito dopo provoca un incidente, ma Sanchez muore in seguito allo schianto.

Una volta a casa, Lalo scopre che Puri è ritornata e chi è l'uomo che la sta perseguitando. Grazie ad un'indizio lasciato al porto da Paula, Marcos ed il resto della squadra intuisce che Petrov l'ha trasferita a bordo della sua barca. Una volta localizzata, il russo cerca di avviare una sparatoria, ma Costa riesce ad ucciderlo. Marcos però viene ferito gravemente all'addome. Mentre Puri nega a Lalo di sapere la verità sulla morte di Paula, Fernando riceve un nuovo ricatto da Cirilo. L'uomo lo informa anche che Puri era presente quella notte e che sa tutto. Puri rivela in seguito al giornalista di aver visto in casa di Cirilo una scatola con dei vestiti da bambina.

ULTIMA PUNTATA: ANTICIPAZIONI 3 AGOSTO 2018 (EPISODIO 10)

Con le rivelazioni ottenute da Puri, Lalo si trova sempre più vicino alla verità. Fernando intanto è sicuro di avere ormai tutto sotto controllo, specialmente dopo aver annunciato a tutti di essere il nuovo Presidente. Questo gli ha permesso inoltre di fare pressioni su Ramiro perché Lalo venisse licenziato. Intanto, Marcos continua a riprendersi in seguito alla ferita riportata nello scontro a fuoco con Petrov. Anche se l'incubo di Paula è finito, l'Ispettore e Lalo sono ancora convinti che la verità sulla vera figlia di Fernando debba emergere. L'imprenditore viene quindi pedinato a vista in attesa di un passo falso. Quando finalmente verrà catturato, sarà pronto a rivelare la verità su quanto accaduto quella notte alla piccola Paula.

