LE VERITÀ NASCOSTE 2 CI SARÀ?/ Anticipazioni seconda stagione: tutto in mano agli ascolti

La storia di Paula è venuta a galla e le rivelazioni di Fernando potrebbero chiudere il cerchio facendo sfumare il sogno dei fan di avere un'altra stagione, Le Verità Nascoste 2 ci sarà?

03 agosto 2018

Le Verità Nascoste

La verdad, Le verità nascoste, con la decima puntata giunge alla conclusione, svelando gli enigmi che in queste settimane hanno tenuto incollati i fan al televisore, sia in Italia sia in Spagna, visto che la messa in onda è contemporanea. Ora però gli stessi fan continuano a chiedersi se ci sarà una seconda stagione e cosa accadrà. Al momento non ci sono conferme sull'arrivo di una seconda stagione. La risposta al quesito dei fan potrebbe arrivare in autunno, quando anche in Spagna, la serie andrà in onda nella sua completezza. Saranno infatti gli ascolti a dire l'ultima parola, anche se al momento il destino della serie sembra segnato. Staremo a vedere se ci sarà uno stravolgimento e se, quindi, potrebbe esserci davvero una seconda stagione. Non ci resta che attendere. (Aggiornamento di Anna Montesano)

LO SFOGO DI UN ATTORE

Lo share non del tutto soddisfacente che Le verità nascoste ha collezionato in patria pesa come un macigno, ma su parziale insuccesso della serie tv pesano probabilmente anche alcune scelte infelici legate alla messa in onda. In spagna, lo scorso luglio, l'episodio numero sette è slittato a causa della partita di coppa del Mondo tra Colombia e Inghilterra, scatenando le proteste del pubblico e di alcuni attori della fiction. Tra questi, anche Jon Kortajarena, nel serial nei panni di Marcos Eguía, che sui social ha tuonato così: "Mi dispiace molto, non so cosa sta succedendo, non so perché non lo trasmettano, non so perché ci hanno detto di promuoverlo oggi, ma questo è quello che è - si legge sul profilo ufficiale dell'attore - Mi sento molto frustrato e mi scuso per qualcosa che non dipende da me, ma in parte mi sento responsabile, non so se rilasceranno il capitolo oggi o se lo trasmetteranno in un altro giorno, ma è un peccato che trattino così un serial come quello. È un peccato, abbiamo lavorato alla serie con molto lavoro, con tanto amore". Riuscirà il capitolo conclusivo a dare un nuovo impulso agli ascolti e risollevare le sorti della serie tv? (Agg. di Fabiola Iuliano)

NUOVO CAPITOLO A RISCHIO

Non ci sono conferme ufficiali sulla realizzazione di un secondo capitolo de Le verità nascoste. La serie tv spagnola, in onda questa sera su Canale 5 con il finale di stagione, potrebbe infatti chiudere i battenti a causa degli ascolti non del tutto soddisfacenti che il serial ha collezionato in Spagna. Secondo quanto riportato da alcuni siti specializzati, i dati sono calati progressivamente da un discreto 15% del primo episodio, che ha collezionato davanti allo schermo quasi due milioni e mezzo di telespettatori, fino al settimo, che ha totalizzato uno share dell'11,9% con poco meno di un milione e mezzo di telespettatori. La perdita progressiva di interesse da parte del pubblico nei confronti della serie tv, potrebbe quindi pesare non poco sulla scelta di dare il via alle riprese di un secondo capitolo, anche se l'ultimo episodio in onda prima della pausa estiva, l'ottavo, ha superato la barriera dei 2 milioni di spettatori con uno share del 13.9%. La verità sulla fiction che ha appassionato il nostro paese arriverà quindi soltanto nei prossimi mesi, quando in patria sarà trasmessa la seconda parte della prima stagione. (Agg. di Fabiola Iuliano)

LE RIVELAZIONI CHIUDERANNO IL CERCHIO?

Paula è entrata nella vita del pubblico di Canale 5 come una tempesta e lo stesso ha fatto anche con quella che si è rivelata la sua finta famiglia e il suo possibile amore, ma tutto sta per finire. Tra poche ore, su Canale 5, andrà in onda il finale della prima stagione de Le Verità Nascoste, Le Verdad in Patria, in cui una ragazza torna a casa dopo 8 anni dal suo presunto rapimento. In un susseguirsi di rivelazioni e indagini, la bella Paula si rivela non essere quella che tutti pensavano ma alla fine la verità non è aancora venuta a galla anche se tutti sanno e fingono di non sapere. L'unico colpevole della morte della vera Paula sembra essere Fernando, suo padre, lo stesso che è riuscito a mettere le mani sulla banca del suocero dopo la sua morte, "rubandola" alla moglie, ma fino a dove si spingerà e quando scopriremo la verità su quello che è successo?

UNA SECONDA STAGIONE E' POSSIBILE?

Le Verità Nascoste chiude la sua corsa questa sera su Canale 5 andando in onda in anteprima assoluta anche rispetto alla stessa Spagna che, invece, dovrà rimandare il gran finale a settembre. E cosa succederà adesso? Il finale potrebbe chiudere il cerchio intorno a Fernando con le sue ultime rivelazioni su quella notte e questo lascia poche sperenza a coloro che sognavano una seconda stagione. In occasione di serie di questo tipo difficilmente c'è un seguito o, almeno, c'è con gli stessi protagonisti ridecendosi poi a serie antologiche basate magari sul detective di turno o simili. Sarà questo il caso de Le Verità Nascoste? Lo scopriremo solo nelle prossime settimane, al momento non sembra esserci una seconda stagione in programma ma gli ascolti in Spagna potrebbero cambiare le cose.

