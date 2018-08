MEGHAN MARKLE/ Vacanze con Harry e la Regina Elisabetta e compleanno da Duchessa

Meghan Markle, vacanze con Harry e la Regina Elisabetta e il Principe Filippo in Scozia e primo compleanno da Duchessa al matrimonio di un amico del marito.

Per Meghan Markle e il Principe Harry è arrivato il momento di pensare alle vacanze estive. In attesa di concedersi un viaggio negli Stati Uniti per mostrare al marito i luoghi in cui è cresciuta, Meghan trascorrerà la prima vacanza da Duchessa del Sussex insieme alla Regina Elisabetta. La coppia reale non partirà per una meta esotica e non si concederà neanche un soggiorno nell’amata Africa. Meghan e Harry, infatti, trascorreranno le vacanze in Scozia insieme alla Regina Elisabetta e al Principe Filippo. La Regina e il marito si trovano si stanno riposando nel castello di Balmoral dove resteranno fino ad ottobre. Nei prossimi giorni, la Regina sarà raggiunta da Harry e dalla sua bellissima moglie che è entrata nelle grazie della Regina. Sempre più inserita all’interno della famiglia reale inglese, la Markle sembra decisa a chiudere tutti i rapporti con la sua famiglia d’origine concentrandosi sui familiari dell’amatissimo marito.

MEGHAN MARKLE: PRIMO COMPLEANNO DA DUCHESSA

Il 4 agosto, Meghan Markle compirà 37 anni. La moglie del Principe Harry trascorrerà il suo primo compleanno da Duchessa accompagnando il marito al matrimonio di uno dei suoi migliori amici, Charlie Van Straubenzee che convolerà a nozze con Daisy Jenks. Se lo scorso anno, Harry regalò alla sua dolce metà una fuga Botswana, quest’anno, la Markle, dovrà accontentarsi di partecipare alla celebrazione dell’amore della coppia aristocratica amica di Harry. Come in tutte le altre occasioni pubbliche, la Duchessa del Sussex sarà l’osservata speciale con i fotografi pronti ad immortalare il look e tutti i suoi movimenti. Sarà un compleanno decisamente insolito per l’ex attrice che, nonostante le rigide regole di corte, sta conquistando davvero tutti, dimostrando di saper rappresentare la famiglia reale in ogni occasione. I sudditi inglesi, però, si chiedono: cosa regalerà Harry a sua moglie? Dall’Inghilterra arriveranno sicuramente notizie.

