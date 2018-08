Mara Maionchi/ “Lavoro senza sosta dal 1959, ora mi riposo al mare con i miei nipoti”

In attesa di vederla nuovamente al tavolo dei giudici di X Factor, Mara Maionchi, si rilassa al mare, a Forte dei Marmi, insieme alla sua famiglia e ai suoi tre nipotini

Mara Maionchi, in vacanza in Toscana con i nipoti

Settantasette anni e non sentirli, potremmo dire di Mara Maionchi, una grande stakanovista. “Lavoro senza tregua dal 1959 e d’inverno non ho mai tempo per riposarmi”, ha raccontato a Spy durante le sue vacanze in Toscana a Forte dei marmi dove sta trascorrendo attimi felici insieme ai suoi tre nipotini: Niccolò di 6 anni, Mirtilla di 3 e Margherita, la piccola, di 7 mesi. Il lavoro occupa ogni sua giornata e questo non le permette di trascorrere tanto tempo insieme ai nipoti: “Queste vacanze estive sono una bella occasione per stare tutti insieme, come purtroppo non succede spesso in inverno perché ognuno ha le sue vite”. Mara Maionchi racconta di essere una nonna molto permissiva: “La formazione spetta ai genitori, non mi piacciono quei nonni che mettono troppo bocca sulle scelte altrui. Mi piace dare ai miei nipotini qualche piccolo vizio, come una macchinina in più o un regalino inutile, ma niente di speciale perché i loro genitori ci tengono a fargli capire che nella vita non si può avere tutto”.

“NON MI PIACE FARE IL BAGNO”

I nipoti di Mara Maionchi considerano la loro una nonna normale, sono ancora troppo piccoli per capire, “mi guardano poco. Le trasmissioni dove lavoro vanno in onda dopo una certa ora e loro solitamente vanno a dormire non oltre le 21”. In attesa della nuova stagione di X Factor, durante cui Mara Maionchi condividerà il tavolo dei giudici con Fedez, Manuel Agnelli e Asia Argento, trascorrerà il tempo in Toscana, ma svela: “Non amo fare il bagno perché mi dà un senso di disagio. Faccio qualche eccezione soltanto per i miei nipotini, ma solo con l’acqua che arriva fino alle caviglie. Poi gioco a carte, sto con i miei amici”.

