Maria Elena Boschi Vs Elisa Isoardi/ "Il risotto? Lo so fare anche io", lanciato il guanto di sfida...

Maria Elena Boschi sa tenere testa ad Elisa Isoardi, almeno in cucina, e ci tiene a rivelarlo in pubblico, la vedremo a La Prova del Cuoco? Ecco cosa è successo

03 agosto 2018 Hedda Hopper

Elisa Isoardi

Maria Elena Boschi prossima conduttrice de La Prova del Cuoco? Sembra proprio di no ma sicuramente sa bene il fatto suo e ha lanciato un guanto di sfida a colei che prenderà il posto di Antonella Clerici nel programma di Rai1. A fare sfoggio della sua bravura ai fornelli è stata proprio Maria Elena Boschi che, alla festa del PD, ha decido bene di colpire al fianco la Isoardi (nelle scorse settimane finita agli onori della cronaca per via della camicia di Salvini da stirare) al grido di: “Il risotto? So farlo pure io”. Da parlamentare all'opposizione il passo per lei è stato breve e adesso non solo ha più tempo per il partito ma anche per i lavori da casalinga e per la cucina. Maria Elena Boschi, ministro per le riforme costituzionali e per i rapporti con il parlamento durante il governo Renzi, ha preso parte al dibattito intitolato “Il filo spezzato: si poteva fare meglio?”.

LA BATTUTA DI MARIA ELENA BOSCHI

Proprio in quel frangente, facendo un salto nelle cucine ha dato il meglio di sé proprio come farà la Isoardi ai fornelli de La Prova del Cuoco da settembre prossimo. Proprio alla conduttrice e compagna del neo Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha dedicato la sua battura migliore: “Magari non sarò brava come la Isoardi, ma un buon risotto lo so fare anche io!”. I partecipanti sicuramente hanno apprezzato la battuta e anche il popolo dei social ha avuto modo di ironizzare su quando ha detto l'ex parlamentare, ma cosa ne penserà adesso la Isoardi di tutto questo? Avrà modo di rispondere o sarà Salvini a farlo per lei alla luce della sua attività sui social.

© Riproduzione Riservata.